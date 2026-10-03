Tuyển Thái Lan bị FIFA trừ điểm, huyền thoại Thái Lan lập tức đặt dấu hỏi lớn

Tuyển Thái Lan đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng B trước lượt trận cuối, nhưng màn trình diễn trước Philippines vẫn để lại không ít dấu hỏi. “Voi chiến” để đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước và cuối cùng nhận thất bại 1-2.

Kết quả ấy không ảnh hưởng đến tấm vé chung kết, nhưng vẫn khiến “Voi chiến” phải nhận trái đắng trên bảng xếp hạng FIFA. Theo cập nhật mới nhất, tuyển Thái Lan bị trừ đến 6,57 điểm, xuống còn 1.252,27 điểm.

Sau thất bại 1-2 trước Philippines, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan Sarayut Chaikamdee công khai đặt dấu hỏi về cách tổ chức tấn công của “Voi chiến” dưới thời HLV Hudson. Ảnh: FAT

Đây là lý do cách tuyển Thái Lan triển khai bóng trở thành chủ đề được bàn luận tại xứ chùa vàng. Sarayut Chaikamdee là một trong những người lên tiếng. Sau trận đấu, ông đăng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân, trực tiếp đề cập đến cách đội tuyển tạo ra cơ hội.

“Cách nào mà bóng đến được cánh, tiến vào 1/3 cuối sân rồi lại chuyền ngược về?

Tôi vẫn cổ vũ các em, nhưng thật sự khó hiểu”, Sarayut viết. Một câu hỏi chạm đúng vào vấn đề khiến người hâm mộ Thái Lan tranh luận. Thái Lan đưa bóng lên được khu vực tấn công cuối sân, nhưng sau đó lại thiếu những phương án đủ sắc bén để tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Đây cũng là điều khá khác so với hình ảnh “Voi chiến” thể hiện khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-0. Ở trận đấu đó, Thái Lan không cố gắng kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội bóng của Hudson chơi đơn giản, phòng ngự có tổ chức và chờ những khoảng trống xuất hiện để chuyển trạng thái.

Trước Philippines, khi phải chủ động tấn công nhiều hơn, những hạn chế bắt đầu lộ ra. Việc thiếu sự liền mạch trong các pha phối hợp cuối cùng khiến Thái Lan gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

HLV Hudson cũng thừa nhận sau trận rằng ông thay đổi tới 8-9 vị trí so với trận gặp Việt Nam, bởi mục tiêu quan trọng nhất là giữ sức cho các cầu thủ chuẩn bị cho trận chung kết. Vì vậy, đội hình thiếu sự ổn định cũng là một yếu tố cần được tính đến khi đánh giá màn trình diễn của Thái Lan.

Dù vậy, lời nhận xét của Sarayut vẫn đáng chú ý bởi ông từng là một trong những chân sút nổi bật của bóng đá Thái Lan. Cựu tiền đạo này khoác áo đội tuyển từ năm 2003 đến 2008, ghi 26 bàn và từng giành HCV SEA Games 2003 cùng danh hiệu Vua phá lưới. Ông cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử cán mốc 100 bàn tại Thai League.

Sarayut không phủ nhận sự ủng hộ dành cho thế hệ cầu thủ hiện tại. Nhưng câu hỏi của một cựu tiền đạo từng trải qua nhiều năm ở đội tuyển cho thấy cách chơi tấn công của Thái Lan vẫn còn những điểm cần được giải đáp.