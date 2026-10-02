Ngày 1/10 (giờ Việt Nam), ban lãnh đạo CD Eldense xác nhận quá trình đàm phán chuyển giao toàn bộ câu lạc bộ cho Lionel Messi đã hoàn tất. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần được Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD) phê duyệt để hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Đây là lần thứ hai trong năm Messi sở hữu một đội bóng tại Tây Ban Nha. Trước đó, anh mua lại Cornella, câu lạc bộ bán chuyên đang thi đấu tại giải Hạng Năm và có trụ sở ở Barcelona. Ngoài ra, Messi cùng Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần tại Deportivo LSM của Uruguay.

Messi trở thành ông chủ đội bóng Hạng Nhì Tây Ban Nha. Ảnh: EPA

Eldense là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha thuộc quyền sở hữu của Messi. Việc cùng lúc nắm giữ Cornella và Eldense hiện chưa tạo ra xung đột pháp lý do hai đội đang thi đấu cách nhau ba hạng đấu. Tuy nhiên, nếu Cornella thăng hạng trong tương lai, Messi có thể đối mặt với những hạn chế theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), vốn không cho phép hai câu lạc bộ có cùng cổ đông đa số thi đấu chung một giải.

Eldense được thành lập năm 1921 và đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Đây là lần thứ ba CLB đổi chủ trong vòng một năm. Đội bóng từng giành quyền lên chơi ở Hạng Nhì vào năm 2023 nhưng xuống hạng sau mùa giải 2024/25, trước khi trở lại giải đấu này vào mùa hè năm nay.

Sau 7 vòng đấu tại mùa giải 2026/27, Eldense mới giành được 5 điểm, đứng thứ 19/22. Thành tích không tốt khiến HLV Claudio Barragan rời ghế hồi giữa tháng 9, trước khi Javi Calleja được bổ nhiệm thay thế.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Messi được kỳ vọng mang tới nguồn lực tài chính và định hướng mới cho Eldense. Thương vụ cũng thu hút sự chú ý đặc biệt bởi giải Hạng Nhì Tây Ban Nha hiện cũng được Cristiano Ronaldo đầu tư.

Tháng 2/2026, Cristiano Ronaldo thông qua công ty CR7 Sports Investments đã mua 25% cổ phần của UD Almeria, đội bóng đang thi đấu cùng giải với Eldense. Hai câu lạc bộ từng gặp nhau ở vòng mở màn mùa giải hồi giữa tháng 8, với chiến thắng 3-0 thuộc về Almeria.

Màn đối đầu đầu tiên giữa hai siêu sao trên cương vị những ông chủ được ấn định vào ngày 2/5/2027, khi Eldense tiếp đón Almeria tại Nuevo Pepico Amat ở vòng 37.

Thương vụ Eldense diễn ra trong thời điểm Messi đã chia tay ĐTQG Argentina. Thử thách tiếp theo của siêu sao 39 tuổi sẽ là giúp Eldense cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời hướng tới cuộc đối đầu đặc biệt với đội bóng của Ronaldo.