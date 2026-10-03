Ronaldo cần chấp nhận thực tế

Mới đây, Ronaldo thông báo quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù CR7 khẳng định sẽ tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ với người hâm mộ về quyết định này, nhưng ai cũng rõ mấu chốt vấn đề nằm ở việc anh không thường xuyên được sử dụng trong những trận đấu đã qua của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo đá 65 phút trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 tại UEFA Nations League 2026-2027 hôm 25-9, nhưng sau đó không được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận gặp Na Uy, dù trước đó huấn luyện viên (HLV) Jorge Jesus hứa sẽ sử dụng anh. Sau trận gặp Na Uy, Ronaldo vắng mặt trong 2 buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha, trước khi chính thức rời khỏi trại huấn luyện của đội bằng một thông báo trên mạng xã hội.

Ronaldo trong buổi tập trước trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Xứ Wales. Ảnh: AP

Là ngôi sao có ảnh hưởng hàng đầu làng túc cầu thế giới, việc Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Những cổ động viên trung thành của Ronaldo yêu cầu HLV Jorge Jesus phải đưa ra lời giải thích, gây sức ép lên lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trong đội tuyển cũng khá mệt mỏi bởi những thông tin liên quan đến Ronaldo. Thậm chí, HLV Jorge Jesus từng yêu cầu các phóng viên không được hỏi quá 2 câu về Ronaldo tại họp báo trước trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. "Ở trận gặp Na Uy, tôi để Ronaldo khởi động lâu hơn mức cần thiết vì anh ấy đã 41 tuổi và chúng tôi cũng đang dẫn trước. Đó là lý do anh ấy giận tôi. Nhưng ý định của tôi luôn là bảo vệ đội bóng và bảo vệ anh ấy. Tôi không biết Ronaldo có trở lại hay không, nhưng tôi nghĩ việc vắng anh ấy trong đội hình sẽ được khắc phục", HLV Jorge Jesus cho biết.

Còn nhớ ở World Cup 2026, mỗi khi Ronaldo “tịt ngòi”, đội tuyển Bồ Đào Nha liên tục gặp rắc rối từ cộng đồng mạng, các cầu thủ trở thành nạn nhân công kích của người hâm mộ. Ronaldo đang là “ông hoàng” trên mạng xã hội trong môn bóng đá và điều đó khiến anh luôn tin rằng mình đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao ở mọi trận đấu và trước mọi sức ép.

Không giống như người tiền nhiệm Roberto Martinez liên tục có những phát biểu đưa Ronaldo lên tận mây xanh, HLV Jorge Jesus đang thể hiện thái độ cứng rắn. Mặc dù vẫn đánh giá cao tài năng và sự đóng góp của Ronaldo, nhưng CR7 phải chơi theo cách của HLV Jorge Jesus. Theo Quy chế kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, việc Ronaldo tự ý rời đội tuyển có thể khiến anh phải đối mặt với án treo giò 6 tháng.

Đã đến lúc Ronaldo cần nhìn nhận rằng giá trị của mình không chỉ nằm ở số phút thi đấu hay những bàn thắng mà ở khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt thế hệ trẻ. Đôi khi giã từ sự nghiệp đúng lúc cũng là cách gìn giữ hình ảnh trọn vẹn của một huyền thoại.