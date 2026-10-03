Bình luận: Tầm nhìn châu Á

Trận đấu tranh ngôi nhì bảng với Pakistan diễn ra không thuận lợi, thậm chí đội tuyển Việt Nam còn bị dẫn trước do sai lầm. Sau hiệp 1, quá nhiều thay đổi ở các vị trí làm cách vận hành của đội trở nên rời rạc, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã đưa Đình Bắc, Thành Long, Tuấn Tài vào sân, lập tức đội bóng áo đỏ làm chủ thế trận, qua đó ngược dòng thắng 4-2.

Bây giờ là tranh huy chương đồng với Malaysia. Ở giải này, Malaysia mang một hình ảnh khác với sự có mặt của các ngôi sao hàng đầu. Khó hơn đấy nhưng chúng ta sẽ được thấy đội tuyển của mình đối mặt với thử thách ra sao. Tin rằng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ biết cách vượt lên, dù quân nhà đã rất mệt mỏi và xuất hiện không ít chấn thương.

Biết chắc chắn là các đối thủ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với các giải ASEAN Cup đã qua, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn tìm nhiều cách làm mới và làm khác. Ông tính xa vì FIFA ASEAN Cup dẫu sao vẫn chỉ là một chặng đường trong hành trình hướng tới Asian Cup vào đầu năm tới. Thực tế trong 2 năm qua, với 2 lần đoạt ngôi vô địch ASEAN Cup, đội hình chiến thắng dưới quyền ông trở nên quá quen thuộc đối với các đối thủ. Dấu hiệu bị bắt bài cũng đã bộc lộ qua hành trình dài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ủng hộ ông, người hâm mộ cũng vậy. Và vì thế, từ việc đưa các cầu thủ gốc Việt từ nước ngoài và các ngoại binh nhập tịch bắt đầu từ 2 năm trước đến tăng cường số cầu thủ này trong giải đấu mới không chỉ sớm nhận được sự đồng thuận mà còn được dư luận hào hứng mong đợi.

Williams Minh Hoàng (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của đội tuyển Pakistan. Ảnh: VFF

Và cuộc "phiêu lưu" táo bạo đó được diễn ra ngay trong trận đầu. Trung vệ Adou Minh lần đầu đá trong đội tuyển, lại là đá chính. Tiền đạo mới 19 tuổi Minh Hoàng cũng vào sân xuất phát đá cặp cao nhất cùng Xuân Son, Đình Bắc. Tiếp đó là tiền vệ cánh 20 tuổi Ngô Đăng Khoa. Thực chất cả hai cầu thủ trẻ này đều chỉ ở dạng tiềm năng, chưa hề được "thử lửa" ngay cả ở cấp độ trẻ. Tính xa, cần táo bạo thử nghiệm. Diễn biến giải đấu cho thấy Adou Minh đã chứng tỏ được độ tin cậy, còn hai cầu thủ trẻ Minh Hoàng, Đăng Khoa đều ít nhiều thể hiện được những nét riêng có và thực sự có triển vọng.

Thua Thái Lan nhưng cần hiểu ta đã thắng đội hình không phải mạnh nhất của họ ở ASEAN Cup 2026. Và đội hình mạnh nhất của họ đã thắng đội hình không phải mạnh nhất của ta ở FIFA ASEAN Cup 2026. Dẫu sao thua là thua, điều quan trọng là hãy nhìn ta thua kém ở đâu và ta đã và đang tìm cách làm mới để vượt lên chính mình. Người Thái từng nói cuộc so tài Việt-Thái trong bóng đá như thể trứng gà trứng vịt với nhau thôi. Mới đây một chuyên gia của họ khẳng định, khi bên nào ổn định hơn sẽ chiếm phần thắng và điều đáng hướng tới là tiến bộ đến đâu, hiệu quả đến đâu trên đấu trường châu lục. Nhắc lại điều này không phải để ta tự an ủi mà thực chất các giải khu vực ngoài ý nghĩa tạo sân chơi cho các nền bóng đá "vùng trũng" thì mục đích rèn quân luôn được các đội tuyển đề cao.

Thực tế cả 2 giải Đông Nam Á trong năm nay, đội tuyển Việt Nam đã mở rộng biên độ tuyển chọn tuyển thủ. Quá trình này còn được tiếp tục trong những tháng cuối năm, trước khi vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra. Nguồn cung V-League, trong đó cả cầu thủ phục hồi chấn thương, nhập tịch và U.23 vừa thi đấu tại ASIAD 20 không quá dồi dào, nhưng thực sự có hứa hẹn.

Tầm nhìn châu Á chính là một chặng đường dài trong tầm nhìn xa World Cup. Có thể tới đây những giải đấu như FIFA ASEAN Cup sẽ không tồn tại, thay vào đó là giải đấu kiểu Nations League của châu Âu với lịch thi đấu hợp lý hơn cùng các đối thủ đa dạng hơn. Cơ hội thi đấu ở tầm cao hơn về chuyên môn sẽ mở ra và điều này sẽ càng thúc đẩy các giải đấu trong nước cùng công tác đào tạo trẻ phải nâng cấp mạnh mẽ, bài bản, hiệu quả hơn.

Từ giải đấu khu vực ngắn ngủi, bóng đá Việt Nam có thể nhìn rõ hơn đường dài phía trước.