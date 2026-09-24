“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường

Từ chương trình "Mẹ đỡ đầu", các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Lương Sơn có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

Với trẻ em mồ côi, mất đi sự chăm sóc của cha hoặc mẹ không chỉ là thiếu hụt về vật chất mà còn là khoảng trống lớn về tinh thần. Trong những năm tháng đến trường, khi gia đình gặp khó khăn, việc duy trì học tập đối với các em càng nhiều thử thách. Xuất phát từ thực tế này, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi. Mỗi trường hợp được kết nối với một hoàn cảnh cụ thể, tạo sự đồng hành thiết thực, lâu dài thay vì chỉ hỗ trợ trong một thời điểm.

Thông qua chương trình, mỗi em không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất mà còn có thêm một người đồng hành, một chỗ dựa tinh thần. Đó có thể là sự động viên khi kết quả học tập chưa tốt, lời hỏi thăm khi gia đình gặp khó khăn hay sự quan tâm trong những dịp đặc biệt. Những việc làm tưởng như nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn đối với trẻ em đang thiếu vắng tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội đã kết nối đỡ đầu 61 cháu, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 800 triệu đồng; trong đó cấp tỉnh kết nối hỗ trợ 26 cháu, cấp cơ sở kết nối hỗ trợ 45 cháu.

Tại xã Lương Sơn, 60 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu, đạt 100% cháu có hoàn cảnh khó khăn trong diện vận động đỡ đầu. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên trong học tập.

Không chỉ Lương Sơn, nhiều địa phương trong tỉnh cũng triển khai chương trình bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Nhân dịp năm học mới, Hội LHPN xã Lạc Thủy tổ chức chương trình tọa đàm “Mẹ đỡ đầu - Nâng bước trẻ em đến trường”, nhằm chia sẻ, kết nối và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các đại biểu cùng giao lưu, chia sẻ những câu chuyện và kết quả thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”; có 31 trẻ em hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu. Chương trình đã trở thành cầu nối yêu thương, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em, hướng tới mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Thủy Bùi Thị Lan chia sẻ: Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Nâng bước trẻ em đến trường” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò, trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự quan tâm, sẻ chia dù lớn hay nhỏ đều là nguồn động viên quý báu, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Không chỉ được triển khai sâu rộng trong các cấp Hội Phụ nữ cơ sở, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị. Nhân dịp năm học mới, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Liên Minh, xã Cự Đồng là Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 2012 và Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 2017. Hai cháu là con chị Nguyễn Thị Chiền, thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất sớm do tai nạn lao động, một mình chị Chiền phải gánh vác việc nhà, nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ chồng già yếu cùng hai con gái đang tuổi ăn học. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của những người mẹ đỡ đầu, đã san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế giúp chị Chiền và tiếp thêm nghị lực cho hai con tiếp tục đến trường.

Với những trẻ em mồ côi, hành trình đến trường còn nhiều khó khăn, nhưng trên hành trình ấy, sự xuất hiện của những người mẹ không cùng huyết thống đã mang đến cho các em niềm tin và nghị lực. Từ những vòng tay yêu thương được nối dài, các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.