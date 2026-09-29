Điện Biên bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương chứng kiến lễ bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca Điện Biên cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự, chứng kiến bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca Điện Biên cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-Vietnam Airlines, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các đơn vị thành viên đã quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để sản phẩm mắc-ca Điện Biên có cơ hội hiện diện trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, qua đó tiếp cận trực tiếp với đông đảo hành khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lò Văn Cương cho biết: Trong định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Điện Biên xác định phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca Điện Biên cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong định hướng đó, mắc-ca được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, có tiềm năng phát triển rất lớn của tỉnh Điện Biên. Hiện nay, Điện Biên đã có hơn 19.000ha mắc-ca; trong đó hơn 3.500ha đã cho sản phẩm, sản lượng hơn 3.500 tấn với 7 cơ sở chế biến; 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng.

“Chúng tôi kỳ vọng, mỗi hạt mắc-ca trong danh mục sản phẩm bàn giao hôm nay sẽ được giới thiệu đến hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, từ đó mỗi hạt mắc-ca sẽ trở thành một “đại sứ” nhỏ, góp phần lan tỏa thương hiệu mắc-ca Điện Biên; qua đó từng bước mở rộng thị trường, hình thành các mối liên kết và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm theo hướng ổn định, lâu dài”, đồng chí Lò Văn Cương kỳ vọng.

Đại diện đơn vị tiếp nhận sản phẩm nhân hạt mắc-ca do tỉnh Điện Biên bàn giao, đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Dịch vụ hành khách Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết: Với hạt mắc-ca Điện Biên, chúng tôi mong muốn hành khách không chỉ được thưởng thức một sản phẩm chất lượng, mà còn biết thêm về tiềm năng nông nghiệp, sự cần mẫn của người sản xuất và hình ảnh của tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lê Minh Tuấn cho biết: Sau khi tiếp nhận, Vietnam Airlines sẽ phối hợp các đơn vị liên quan bảo quản và tổ chức phục vụ sản phẩm theo các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và khai thác hàng không.

“Vietnam Airlines hy vọng, việc giới thiệu hạt mắc-ca trên chuyến bay sẽ mở thêm cơ hội để sản vật Điện Biên được biết đến rộng rãi; đồng thời tạo nền tảng cho những hoạt động hợp tác thiết thực, lâu dài giữa hãng và tỉnh Điện Biên”, đồng chí Lê Minh Tuấn nhấn mạnh.

Bà Vũ Việt Hà, chủ cơ sở sản xuất, chế biến mắc-ca Việt Hà (tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) giới thiệu các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP. (Ảnh: LÊ LAN)

Được biết, sản phẩm nhân hạt mắc-ca được tỉnh Điện Biên lựa chọn bàn giao cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam lần này là sản phẩm của hộ kinh doanh Vũ Việt Hà, tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Toàn bộ sản phẩm nhân hạt mắc-ca đã qua sơ chế được hộ kinh doanh Vũ Việt Hà thu mua tại vùng trồng trên địa bàn xã Tuần Giáo, sản phẩm đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.