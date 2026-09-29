Họp Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Dự cuộc họp về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án.

Về phía đoàn công tác Văn phòng KOICA tại Việt Nam có ông Yang Seokwoong, Giám đốc Văn phòng KOICA Việt Nam; ông Chong Dowon, quản lý hiện trường tại Cao Bằng và một số đơn vị liên quan.

Dự án “Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng” tập trung vào chuỗi giá trị thạch đen, dong riềng và du lịch sinh thái theo hướng tuần hoàn xanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Dự án do KOICA tài trợ được kỳ vọng là "chìa khóa" giúp Cao Bằng chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình kinh tế tuần hoàn xanh với 3 mục tiêu chiến lược: Nâng tầm giá trị, bền vững môi trường, gắn kết cộng đồng.

Ông Yang Seokwoong, Giám đốc Văn phòng KOICA Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Ông Yang Seokwoong, Giám đốc Văn phòng KOICA Việt Nam cho biết, dự án được triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên nông nghiệp của địa phương, góp phần tạo sinh kế bền vững cho các nông hộ và người dân. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Cao Bằng, không chỉ trong dự án hiện tại mà còn triển khai thêm nhiều dự án trong thời gian tới.

Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thực hiện tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, khởi động tháng 3/2025 với mục tiêu nâng cao năng lực xuyên suốt từ sản xuất, chế biến thị trường. Tại tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh là cơ quan chủ quản, Sở Công thương làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 11,816 triệu USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại tương đương 10 triệu USD, vốn đối ứng của tỉnh 1,816 triệu USD. Dự án triển khai với 4 hợp phần chính: Tăng cường cơ sở hạ tầng sản xuất và phân phối; nâng cấp quy trình chế biến; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường; quản lý dự án. Dự án sẽ được triển khai tại 9 xã trọng điểm gồm: Canh Tân, Đông Khê, Kim Đồng, Minh Khai (tập trung phát triển chuỗi giá trị thạch đen), Tĩnh Túc, Thành Công, Phan Thanh, Ca Thành (tập trung phát triển chuỗi giá trị dong riềng) và Đàm Thủy (tập trung phát triển du lịch sinh thái).

Ngay sau khi dự án được phê duyệt và khởi động, Sở Công thương cùng Ban quản lý dự án chủ động phối hợp với Văn phòng KOICA Việt Nam, Ban Tư vấn và Quản lý dự án (PMC) triển khai đồng bộ các hoạt động theo kế hoạch. Đến nay, dự án đã xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cho từng nhóm cây trồng; Ban Tư vấn và Quản lý dự án Hàn Quốc ký hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông và giống nông lâm nghiệp để tổ chức các lớp tập huấn về chuỗi thạch đen và dong riềng, tổ chức 8 lớp tập huấn lý thuyết và hiện trường cho nông dân tại các xã Minh Khai, Phan Thanh, Tĩnh Túc; lựa chọn 10 hộ nông dân, 2 hợp tác xã để hỗ trợ xây dựng nhà kho bảo quản trong năm 2026; thống nhất các văn bản chính thức về việc tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại; hoàn thành dự thảo sổ tay vận hành quỹ sản xuất; tư vấn chế biến cho 6 đơn vị hợp tác xã và hộ sản xuất; ký kết hợp đồng với 4 đơn vị tư vấn để hỗ trợ thủ tục chứng nhận (OCOP, Vietgap) cho 10 hộ kinh doanh, hợp tác xã…

Trên cơ sở thảo luận, cuộc họp thống nhất nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới và làm rõ trách nhiệm, nội dung công việc của từng bên. Tỉnh Cao Bằng sẽ sớm giải ngân nguồn vốn đối ứng, đồng thời khẩn trương triển khai hợp phần cải thiện hạ tầng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phối hợp trong công tác giải ngân vốn của các quỹ để tỷ lệ giải ngân đạt tiến độ.

Thống nhất họp 3 bên (Ban quản lý dự án, Văn phòng KOICA Việt Nam, Ban Tư vấn và Quản lý dự án) theo hằng quý hoặc họp đột xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Có thể họp trực tuyến thay vì họp trực tiếp để tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc bố trí vốn đối ứng của tỉnh rất quan trọng, là 1 trong các yếu tố thúc đẩy tăng nhanh tỷ lệ giải ngân vốn. Dự án có nhiều hợp phần, tiểu hợp phần, nhiều đơn vị cùng thực hiện, cần cơ chế đối thoại và cùng nhau giải quyết vấn đề liên quan đến dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu hai bên, đồng thời khẳng định đây là những ý kiến có tính xây dựng, góp phần thúc đẩy triển khai dự án. Đề nghị các cơ quan tỉnh tiếp tục thống nhất cao hơn trong phối hợp với Văn phòng KOICA Việt Nam và PMC. Về vốn đối ứng, tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến, sau kỳ họp HĐND tỉnh ngày 15/10 triển khai bố trí đầy đủ vốn đối ứng năm 2026 và tiếp tục bố trí vốn năm 2027 trước ngày 31/12/2026.

Tỉnh sẽ tổ chức học tập kinh nghiệm tại một địa phương đã triển khai hiệu quả dự án tương tự, đề nghị Văn phòng KOICA Việt Nam giới thiệu địa phương phù hợp để Cao Bằng tham khảo. Đối với sổ tay quỹ chế biến do Liên minh Hợp tác xã đề xuất, tỉnh sẽ hoàn thiện văn bản, gửi KOICA cho ý kiến và phối hợp thống nhất trước khi phê duyệt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn KOICA Việt Nam, PMC và các đối tác tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng Cao Bằng trong quá trình triển khai, qua đó đưa dự án đạt mục tiêu đề ra và trở thành cơ sở, kinh nghiệm cho những dự án hợp tác tiếp theo.