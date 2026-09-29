Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở xã miền núi Trà Tân

Xã Trà Tân phối hợp Công ty Thủy điện Sông Tranh, Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn. (Ảnh: ĐT)

Hai gia đình được hỗ trợ gồm hộ bà Vương Thị Hòa, sinh năm 1982, thôn Thăng Phương và hộ ông Bùi Công Hồng, sinh năm 1996, thôn Nước Oa. Cả hai đều thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trước đó, trên cơ sở rà soát thực tế, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân đã đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho hai hộ dân. Công ty thống nhất hỗ trợ 90 triệu đồng đối với mỗi căn nhà, tổng giá trị 180 triệu đồng; đồng thời phối hợp địa phương trong quá trình triển khai, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục bàn giao.

Từ nguồn tài trợ trên cùng kinh phí đối ứng của các gia đình, hai căn nhà đã được hoàn thành, bảo đảm khang trang, kiên cố và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Việc đưa các căn nhà vào sử dụng góp phần hỗ trợ các hộ nghèo ổn định chỗ ở, tạo thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình.

Trong niềm vui nhận nhà mới, bà Vương Thị Hòa, thôn Thăng Phương cho biết, căn nhà là mong ước từ lâu của gia đình. Sự hỗ trợ của doanh nghiệp và chính quyền địa phương không chỉ giúp gia đình có nơi ở tốt hơn mà còn là nguồn động viên để tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn.

Còn ông Bùi Công Hồng, thôn Nước Oa cho biết, cùng với khoản hỗ trợ 90 triệu đồng của Công ty Thủy điện Sông Tranh, gia đình đã huy động thêm nguồn kinh phí đối ứng để xây dựng căn nhà kiên cố hơn. Gia đình xin cảm ơn Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân và các cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ trong quá trình xây dựng nhà.

Bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Bùi Công Hồng ở thôn Nước Oa. (Ảnh: ĐT)

Ông Nguyễn Thanh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tân cho rằng, việc hoàn thành hai căn nhà có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương trong quá trình thực hiện chủ trương chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Tôi đánh giá cao sự đồng hành của Công ty Thủy điện Sông Tranh đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương trong thời gian qua. Việc doanh nghiệp gắn hoạt động sản xuất với trách nhiệm cộng đồng là một trong những yếu tố góp phần tạo dựng mối quan hệ bền chặt giữa doanh nghiệp và địa phương”, đồng chí Nguyễn Thanh Trang nói.

Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh Vũ Đức Toàn chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm sản xuất điện an toàn, hiệu quả, Công ty luôn quan tâm triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là tại các địa phương trên địa bàn hoạt động.

“Những mái ấm được hoàn thành hôm nay sẽ giúp các gia đình có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và vươn lên trong thời gian tới”, ông Vũ Đức Toàn mong muốn.

Hoạt động bàn giao nhà tình nghĩa tiếp tục thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống các hộ còn khó khăn; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.