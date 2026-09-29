Gia Lai: Mặt trận chung tay chăm lo người nghèo, người cao tuổi

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc phối hợp Hội Người cao tuổi tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MT.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp Hội Người cao tuổi tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc cùng các thành viên đã đến từng gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt của các cụ.

Dịp này, 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, từ nguồn Quỹ của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai được trao đến các cụ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức Hội đối với người cao tuổi, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tại xã An Nhơn Tây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Công ty Hoàn Cầu Granic trao quà cho trẻ em mồ côi và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng.

60 phần quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt, được trao đến các hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 24 trẻ em mồ côi, gồm 10 em đang được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhận đỡ đầu, cùng 34 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định trao hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp khó khăn, mắc bệnh nặng. Ảnh: MT.

Còn tại phường Bình Định, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp ông Lê Đình Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thanh Yến, trao hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp khó khăn, mắc bệnh nặng.

Hai trường hợp là chị Lê Thị Tuyết Trinh và chị Lê Thị Mỹ Diễm được hỗ trợ, mỗi trường hợp 50 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ kịp thời giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, chi phí điều trị, đồng thời tiếp thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh.

Từ những phần quà nhỏ đến những khoản hỗ trợ lớn, các hoạt động tiếp tục cho thấy vai trò của Mặt trận trong kết nối nguồn lực xã hội, đưa sự sẻ chia đến đúng những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Qua đó, tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống tương thân tương ái và chung tay chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.