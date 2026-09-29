Nghệ An: GRDP 9 tháng năm 2026 tiến sát 10%

Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare ICT ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 9/2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh dự kiến đạt khoảng 9,72-10%, nằm trong khung kịch bản tăng trưởng 9,69-10,64% được xây dựng từ đầu năm.

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu khi dự kiến tăng 14,44%, trong đó riêng công nghiệp tăng 16,89%.

CÔNG NGHIỆP, XUẤT KHẨU TĂNG MẠNH

Sản xuất công nghiệp Nghệ An ghi nhận mức tăng khá cao trong 9 tháng đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 21,49% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 25,79%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục có mức tăng đáng kể. Sản lượng linh kiện điện tử ước tăng 30,03%; thiết bị bán dẫn tăng 3,5 lần; phụ tùng máy tính tăng 2,4 lần; micro tăng 23,02% và đá xây dựng tăng 18,92%.

Những con số này cho thấy sự đóng góp ngày càng rõ nét của nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử và các sản phẩm công nghệ vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ở khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 147.700 tỷ đồng, tăng 14,26% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 55,61% và vượt 3,64% kế hoạch cả năm.

Du lịch cũng duy trì đà phục hồi và tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng, Nghệ An ước đón 9,89 triệu lượt khách, tăng 12%; doanh thu du lịch đạt khoảng 12.088 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến tăng 4,83%, tiếp tục duy trì mức tăng ổn định trong bối cảnh thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh Nghệ An tháng 9/2026. Ảnh: PT

Đến ngày 15/9, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của tỉnh đạt hơn 311.000 ha. Vụ Xuân đạt năng suất lúa 68,5 tạ/ha, sản lượng hơn 620.000 tấn. Vụ Hè Thu - Mùa đã thu hoạch khoảng 33.700 ha, tương đương 49,4% diện tích gieo trồng.

Sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 1,45 triệu m³, tăng 6,41%; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 239.147 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

HƠN 106.600 TỶ ĐỒNG VỐN ĐẦU TƯ CẤP MỚI VÀ ĐIỀU CHỈNH

Cùng với sản xuất công nghiệp, đầu tư tiếp tục là một trong những điểm nhấn của kinh tế Nghệ An trong 9 tháng đầu năm.

Toàn tỉnh đã cấp mới 61 dự án, đồng thời điều chỉnh 127 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 106.600 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,46 tỷ USD.

Tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án, tổng vốn đăng ký trên 110.000 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn cũng được khởi công và triển khai trong thời gian qua.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, toàn tỉnh thành lập mới 4.092 doanh nghiệp, tăng 3,51% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 22.238 tỷ đồng. Cùng thời gian, có 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58%.

Một điểm đáng chú ý khác là thu ngân sách. Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 25.688,6 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Đối với đầu tư công, tính đến ngày 24/9, Nghệ An đã giải ngân hơn 14.012 tỷ đồng, đạt 69,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm, cao hơn so với cùng kỳ. Có 105 đơn vị chủ đầu tư đạt mức giải ngân trên bình quân, gồm 11 sở, ngành cấp tỉnh và 94 UBND xã, phường.

Kết quả trên đang tạo thêm dư địa để Nghệ An duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Trong đó, việc tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp được xem là những yếu tố quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế đã đề ra cho năm 2026.