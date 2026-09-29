Lâm Đồng tổng kết, trao giải 2 cuộc thi về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ

Toàn cảnh tổng kết và trao giải

Sau 2 tháng phát động cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác văn thư lưu trữ” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải

Đối với cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính”, phần thi trắc nghiệm trực tuyến đã thu hút 62.195 người thuộc 169 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia; có 858 thí sinh trả lời đúng 25/25 câu hỏi.

Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm, tinh thần nghiên cứu, tìm hiểu và trách nhiệm của người tham gia đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao tại 2 cuộc thi

Đối với phần thi mô hình, giải pháp, sáng kiến, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 859 bài dự thi, trong đó có 350 bài bảo đảm theo thể lệ, tập trung vào các nội dung như: chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mã QR, trợ lý số, số hóa hồ sơ, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, cải tiến quy trình và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Qua đánh giá, đã có 9 mô hình, giải pháp, sáng kiến được công nhận đạt giải và định hướng nhân rộng trong thực tiễn.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì và Ba

Riêng với cuộc thi “Tìm hiểu về công tác văn thư lưu trữ”, qua 2 đợt thi đã thu hút 31.863 thí sinh tham gia với 42.983 lượt thi, trong đó có nhiều thí sinh đạt kết quả cao. Ban Tổ chức đã trao 40 giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong 2 cuộc thi. Trong đó có 5 cá nhân và tập thể đoạt giải Nhất.

Cuộc thi không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, phát hiện những cách làm hay, giải pháp hiệu quả phục vụ yêu cầu đổi mới nền hành chính hiện đại, minh bạch trong tình hình mới.