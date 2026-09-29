Người Việt chi gần 292.000 tỷ đồng cho mua sắm online trong nửa đầu năm 2026

Người mua sẵn sàng chi nhiều hơn cho mỗi sản phẩm

Theo Báo cáo ngành Thương mại điện tử tháng 9/2026, trong 6 tháng đầu năm, khoảng 2,186 tỷ sản phẩm được bán ra trên các sàn lớn, tăng 13,67% so với cùng kỳ.

Đồng thời, doanh số trên 4 sàn lớn đã đạt khoảng 291.600 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ.

Khoảng cách khá lớn giữa tốc độ tăng doanh số và sản lượng cho thấy quy mô thị trường không chỉ được thúc đẩy bởi việc người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa hơn. Giá trị bình quân của những sản phẩm thực tế được mua cũng tăng lên đáng kể.

Xu hướng này xuất hiện ở hầu hết các nền tảng lớn. Shopee ghi nhận giá trị trung bình mỗi sản phẩm bán ra khoảng 153.074 đồng trong nửa đầu năm, tăng 43% so với cùng kỳ. Tại Lazada, giá trị bình quân đạt khoảng 227.912 đồng, tăng 40%, trong khi Tiki đạt khoảng 469.837 đồng, tăng 38%. TikTok Shop có giá trị bình quân thấp hơn, khoảng 138.501 đồng mỗi sản phẩm, nhưng cũng tăng 10%.

Các mức tăng trên không đồng nghĩa giá của một sản phẩm cụ thể trên Shopee, Lazada hay Tiki đã tăng tương ứng. Chỉ số này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu hàng hóa mà người tiêu dùng thực tế lựa chọn, khi giá trị bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao hơn so với cùng kỳ.

Xu hướng này cũng thể hiện ở cơ cấu giỏ hàng. Trong quý I/2026, nhóm sản phẩm giá 100.000–200.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, khoảng 24,8%. Nhóm dưới 100.000 đồng chiếm 21,2%, còn nhóm 200.000–350.000 đồng chiếm 17,5%.

Đáng chú ý, các sản phẩm giá trên 1 triệu đồng hiện đã đóng góp hơn 18% tổng doanh thu trên nền tảng. Điều này cho thấy mua sắm online đang dần vượt khỏi nhóm hàng nhỏ, rẻ và chuyển sang cả những món có giá trị cao hơn.

Thị trường lớn nhưng người bán ngày càng ít

Trái ngược với tốc độ tăng trưởng doanh số, số lượng nhà bán hàng lại có xu hướng thu hẹp. Theo báo cáo, số shop nhỏ lẻ có phát sinh doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm khoảng 27% so với cùng kỳ. Số gian hàng Mall cũng giảm khoảng 25%.

Dù vậy, doanh thu bình quân trên mỗi người bán lại tăng mạnh. Trên Shopee, GMV bình quân của một nhà bán hàng hoạt động đạt khoảng 831,7 triệu đồng, tăng 44%. Trên TikTok Shop, con số này khoảng 532,7 triệu đồng, tăng 65%.

Điều này cho thấy tiền mua sắm không biến mất mà đang tập trung vào số lượng người bán ít hơn, đặc biệt là những shop có thương hiệu, quy mô và khả năng vận hành tốt hơn.

Một biểu hiện khác là doanh thu gian hàng Mall tăng tới 54%, dù số người bán chính hãng giảm khoảng 6%. Ngược lại, hàng nhập khẩu trực tiếp từ người bán nước ngoài trên Shopee lại suy giảm rõ rệt.

Hàng ngoại giá rẻ có thể không còn rẻ như trước

Hiện nay, nhiều đơn hàng nhỏ gửi từ nước ngoài về Việt Nam vẫn được miễn thuế nếu giá trị thấp. Với hàng đi qua bưu chính hoặc chuyển phát nhanh, báo cáo nêu ngưỡng hiện hành là không quá 1 triệu đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 100.000 đồng.

Dự thảo mới đề xuất hạ mạnh ngưỡng này xuống chỉ còn 100.000 đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng cho mỗi lần nhập. Nếu được thông qua, nhiều món hàng giá rẻ mua từ nước ngoài qua Shopee, TikTok Shop, Taobao hay 1688 có thể phát sinh thêm thuế, khiến giá đến tay người mua cao hơn trước. Pasted markdown

Đáng chú ý, hai nhóm hàng dưới 100.000 đồng và từ 100.000–200.000 đồng hiện chiếm gần 46% doanh số toàn thị trường , nên thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhóm người thường xuyên săn hàng ngoại giá rẻ.