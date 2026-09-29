Giá chè Việt xuất sang Mỹ tăng hơn 30%

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 77.256 tấn chè, thu 143,5 triệu USD, giảm 9,8% về lượng nhưng kim ngạch chỉ giảm 1,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, giá chè bình quân đạt 2.088 USD một tấn, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, mức giá khoảng 1.778 USD một tấn, cao hơn 4,5%.

Giá tăng trong khi lượng xuất khẩu giảm cho thấy thị trường xuất khẩu của chè Việt đang có sự phân hóa rõ hơn: một số thị trường giảm mua, nhưng những nơi còn tăng nhập lại đang đóng góp đáng kể vào kim ngạch. Trong đó, Mỹ là trường hợp đáng chú ý nhất. Cụ thể, 8 tháng Việt Nam xuất sang Mỹ thu 7,64 triệu USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Tính bình quân, mỗi tấn chè xuất sang thị trường này đạt khoảng 1.649 USD, tăng gần 12% so với năm trước.

Đà tăng giá cũng thể hiện rõ ở những dòng chè chủ lực. Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 7 tháng, giá chè xanh Việt Nam xuất sang Mỹ đạt 3.016 USD mỗi tấn, tăng 31,2% so với cùng kỳ. Giá chè đen cũng tăng 13,4%, lên 1.737 USD mỗi tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), mặt bằng giá chè xuất khẩu tăng trong bối cảnh nhu cầu thế giới đang dịch chuyển sang các sản phẩm chất lượng cao, chè xanh chế biến và những dòng có chứng nhận sinh thái, hữu cơ. Các đơn hàng giá trị cao hơn như ô long, chè ướp hương cũng có xu hướng tăng, thay cho việc chủ yếu xuất chè nguyên liệu.

Mỹ không phải thị trường duy nhất cho thấy khả năng cải thiện giá trị của chè Việt. Trong 8 tháng, Nga tăng khoảng 23% lượng chè nhập từ Việt Nam và tăng 15% về kim ngạch, trong khi Saudi Arabia tăng khoảng 27% về lượng. Riêng tháng 8, lượng chè xuất sang Saudi Arabia tăng 3,4 lần và giá trị tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ.

Chiều ngược lại, chè Việt giảm mạnh tại Pakistan và một số thị trường Bắc Phi do nhu cầu chậm lại, trong khi thời tiết bất lợi ảnh hưởng sản lượng, chất lượng; riêng Pakistan còn vướng khó khăn tài chính và quy định Halal mới.

Sự phân hóa này cho thấy ngành chè Việt đang đứng trước một sự thay đổi về cơ cấu thị trường. Những thị trường mua khối lượng lớn nhưng nhạy cảm về giá tiếp tục có vai trò nhất định, song khả năng tăng trưởng kim ngạch ngày càng phụ thuộc vào việc mở rộng các phân khúc có giá trị cao hơn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu chè có thể tăng trong quý 4 khi bước vào mùa lễ hội và năm mới tại châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ. Giá xuất khẩu được kỳ vọng duy trì ở mức cao, trong khi chè chế biến sâu, chè đặc sản và sản phẩm có thương hiệu có thể tiếp tục đóng góp vào giá trị xuất khẩu.