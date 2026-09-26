HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin đặc biệt vào Đình Bắc

Đình Bắc được làm đội phó ở tuyển Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc bất ngờ được HLV Kim Sang Sik lựa chọn vào nan cán sự tuyển Việt Nam bên cạnh đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức và đội phó Nguyễn Xuân Son. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn hướng đến việc tạo sự kết nối giữa các thế hệ trong đội tuyển.

Tại cuộc họp báo trước trận gặp Philippines, HLV Kim Sang Sik lý giải việc trao cho Đình Bắc một vị trí trong ban cán sự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá tiền đạo sinh năm 2004 còn trẻ nhưng sở hữu tinh thần chiến đấu và sự tự tin.

Được HLV Kim Sang Sik trao băng đội phó, Nguyễn Đình Bắc nhận sự ghi nhận đặc biệt sau những nỗ lực không ngừng. Ảnh: ASEA United FC

Theo HLV Kim Sang Sik, chính những phẩm chất này có thể giúp Đình Bắc trở thành cầu nối giữa nhóm cầu thủ trẻ và những đàn anh giàu kinh nghiệm trong đội tuyển. “Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đình Bắc xuất hiện trong ban cán sự cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tiền đạo trẻ trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Thay vì chỉ đóng góp trên sân, Đình Bắc được kỳ vọng có thêm trách nhiệm trong việc tạo sự kết nối ở phòng thay đồ.

Hoàng Đức sẵn sàng trở lại

Bên cạnh câu chuyện về ban cán sự, tình trạng của đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cũng nhận được sự quan tâm trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Hoàng Đức cho biết quá trình hồi phục chấn thương đang diễn ra tích cực. Tiền vệ này chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội trong thời gian qua, nhưng khẳng định bản thân luôn sẵn sàng nếu được đăng ký thi đấu.

“Thực ra khi có mặt ở đây thì tôi đã luôn sẵn sàng cho các trận đấu rồi. Còn về mặt thể trạng thì khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng chưa thể tập luyện cùng với đội. Nhưng hiện tại mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Nếu được xếp vào danh sách thi đấu thì tôi luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia”, Hoàng Đức nói.

HLV Kim Sang Sik không đưa ra cam kết về việc Hoàng Đức sẽ đá chính trước Philippines. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra và đánh giá thể trạng trước khi đưa ra quyết định.

Điều này đồng nghĩa khả năng ra sân của đội trưởng tuyển Việt Nam sẽ phụ thuộc vào tình trạng thực tế trong ngày thi đấu. Ban huấn luyện cần đảm bảo Hoàng Đức đạt điều kiện thể lực phù hợp trước khi sử dụng tiền vệ này.

Dù vậy, chính Hoàng Đức khẳng định anh cùng các đồng đội đang rất háo hức chờ trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026. “Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu ngày mai và đem lại kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng”, Hoàng Đức khẳng định.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Hoàng Đức trên cương vị đội trưởng tại giải đấu mới. Trong khi đó, Đình Bắc sẽ có thêm một nhiệm vụ bên cạnh mục tiêu chuyên môn: trở thành cầu nối giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong tập thể tuyển Việt Nam.