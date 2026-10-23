Manchester United lại… nát

Cứ như một chu kỳ lặp đi lặp lại từ nhiều năm nay, mỗi khi câu lạc bộ Manchester United hơi khởi sắc đối với một tân huấn luyện viên, thì ngay sau đó họ lại sa sút không phanh. Và vòng lặp ấy dường như tái diễn, khi thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick đang chìm trong khủng hoảng sau một mùa giải cập bến ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Manchester United đang chìm trong khủng hoảng. (Ảnh minh họa AI)

Sau mùa giải 2025 - 2026 đầy khởi sắc với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã nhận được bản hợp đồng chính thức trước khi mùa giải 2026 - 2027 bắt đầu. Đã có không ít ý kiến lo ngại về “hiệu ứng tân huấn luyện viên” đối với câu lạc bộ này, bởi trước đó họ thường xuyên đá khởi sắc khi bắt đầu cùng một huấn luyện viên mới, nhưng lại nhanh chóng sa sút không phanh sau đó. Và những lo ngại này dường như đã trở thành thực tế.

Thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick bước vào mùa giải mới 2026 - 2027 mang theo rất nhiều kì vọng của người hâm mộ. Họ đã có những tân binh, cũng đã đặt ra những mục tiêu lớn trong mùa giải này khi trở lại với đấu trường Champions League. Nhưng những kỳ vọng này nhanh chóng bị hắt những gáo nước lạnh, khi nửa đỏ thành Manchester đang có phong độ khá tệ trong giai đoạn đầu mùa giải mới.

Trong 11 trận đấu trên các mặt trận từ đầu mùa giải tới nay, Manchester United chỉ có 2 trận thắng, còn lại là 4 trận hòa và 5 trận thua. Trong đó, họ có 1 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua tại Ngoại hạng Anh, rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, chỉ cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Ngoài ra, họ đã bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn, đứng trước nguy cơ rơi xuống Europa League khi có 1 trận thắng và 2 trận thua sau 3 vòng đấu tại Champions League. Kết quả như vậy không thể nói thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick đang thi đấu tốt.

Không chỉ kết quả thi đấu không tốt, nội bộ của Manchester United dường như cũng không khá gì hơn, khi các trụ cột lần lượt lên tiếng phản ứng tiêu cực với tình hình câu lạc bộ hiện tại. Đó là trung vệ Lisandro Martinez phản ứng sau trận thua 0-2 trước Atletico Madrid, và đội trưởng Bruno Fernandes phản ứng sau trận thua tan nát 1-4 trước Como. Và điểm chung đều là phản ứng tiêu cực đối với lối chơi cùng nhân sự.

Có lẽ không ít người cảm thấy phản ứng của các trụ cột Manchester United như vậy là không ổn, hành động “vạch áo cho người xem lưng” chẳng khác nào là một đòn đánh vào bộ mặt của câu lạc bộ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, khi có nhiều sự bất ổn diễn ra, có lẽ thượng tầng câu lạc bộ sẽ phải xem xét lại tình hình, phải đưa ra những giải pháp để “gỡ rối”, mà sa thải huấn luyện viên thường là giải pháp dễ lựa chọn nhất. Và thế là, vòng lặp lại bắt đầu.

Nhưng có nhiều vấn đề khác cũng cần phải xem xét, những ý kiến của Lisandro Martinez hoặc Bruno Fernandes liệu có chính xác hay không, hoặc những gì đang diễn ra tại Manchester United có phải lỗi của Michael Carrick hay không? Và có lẽ người hâm mộ cũng không khó để nhận thấy, chính bản thân thượng tầng câu lạc bộ cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Thực tế cho thấy, chuỗi phong độ tệ hại của Manchester United là sự sa sút cả một tập thể, khi có quá nhiều trụ cột không có được phong độ tốt nhất, và không có được sự thay thế tương xứng để xoay vòng đội hình. Khác với mùa giải trước, họ chỉ tập trung vào mỗi đấu trường Ngoại hạng Anh với cường độ thi đấu chỉ 1 trận\tuần, còn ở mùa giải mới cường độ 3 ngày\trận diễn ra thường xuyên. Đó là chưa tính tới các tuyển thủ quốc gia không được nghỉ ngơi mà phải phục vụ đội tuyển trong những ngày FIFA Days.

Khi tuổi tác đã cao, hoặc không được nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ, thì những chấn thương hoặc sa sút phong độ kéo tới là hệ quả tất yếu. Hãy nhìn vào Manchester United lúc này, những Harry Maguire 33 tuổi, Luke Shaw 31 tuổi, Bruno Fernandes 32 tuổi… đang không duy trì được thể lực tốt nhất; những Lisandro Martinez, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko… đang không thể ra sân do chấn thương, thì việc Manchester United sa sút là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Những điều này đều có thể dự đoán trước, nhưng thượng tầng câu lạc bộ lại tỏ ra hời hợt trong khâu bổ sung nhân sự trước khi mùa giải bắt đầu; đây cũng là điểm khiến các cầu thủ trụ cột cảm thấy bất mãn. Mà để giải quyết vấn đề trong ngắn hạn, phương án sa thải huấn luyện viên có thể lại được đặt lên bàn cân, nhưng chắc chắn đây không thể là phương án giải quyết tận gốc vấn đề của Manchester United. Mà nếu không thể giải quyết tận gốc, việc câu lạc bộ này có thể phát triển ổn định là một nhiệm vụ bất khả thi.