Bắc Ninh giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Là một trong những môn thi đấu sớm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X- 2026, môn karate thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ.

Vận động viên Nguyễn Phương Thảo (bục số 1) nhận Huy chương Vàng từ Ban tổ chức.

Giải đấu quy tụ gần 400 vận động viên đến từ 28 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành, trong đó có nhiều gương mặt xuất sắc từng thi đấu thành công ở các đấu trường quốc tế. Các tỉnh, thành phố và ngành, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Công an Nhân dân, Quân đội,... được đánh giá là những đơn vị mạnh tại giải. Các võ sĩ cạnh tranh 25 bộ huy chương ở 2 nội dung gồm: Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng). Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra từ ngày 4 đến 8/11/2026.

Đoàn Bắc Ninh có 13 vận động viên tham gia. Trong ngày xuất quân thi đấu đầu tiên, đoàn Bắc Ninh xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Cụ thể, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Phương Thảo (nội dung Kumite, cá nhân nữ, hạng 44kg); Huy chương Bạc được trao cho vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như (nội dung Kata, cá nhân nữ).

Vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như (ngoài cùng bên trái) nhận Huy chương Bạc.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp với 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu.

Đoàn thể thao Bắc Ninh tham dự Đại hội gồm 56 huấn luyện viên, 279 vận động viên, tranh tài 17 môn thể thao với 218 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành hơn 90 huy chương các loại, trong đó có 30 Huy chương Vàng trở lên.