MU lập kỷ lục ngược dòng ngang Real ở cúp C1, thứ tiền bạc không thể mua được

Manchester United tiếp tục tạo nên một màn ngược dòng đáng nhớ tại Champions League khi đánh bại Roma 3-2 ngày 3/11. Chiến thắng giúp "Quỷ đỏ" chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng và sánh ngang Real Madrid với kỷ lục 4 lần thắng trận sau khi bị dẫn ít nhất 2 bàn. Giữa lúc phong độ sa sút và Michael Carrick chịu nhiều áp lực, Old Trafford lại có một đêm châu Âu đầy cảm xúc.

MU là "vua" ngược dòng ở cúp C1

MU lội ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn

Roma dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút nhờ các bàn thắng của Matías Soulé và Donyell Malen. Hàng thủ MU liên tục để lộ khoảng trống, trong khi các đợt tấn công thiếu hiệu quả khiến đội chủ nhà chỉ đạt 0,24 bàn thắng kỳ vọng (xG) ở hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 58. Matheus Cunha sau đó ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 83 và 86, hoàn tất màn ngược dòng cho Quỷ đỏ.

MU dứt điểm 10 lần trong hiệp 2, tạo ra 2,48 xG và không để Roma có bất kỳ cú sút nào. Sức ép từ đội chủ nhà khiến hàng thủ Roma liên tục mắc lỗi. Leonardo Balerdi phá bóng hụt trong tình huống Cunha gỡ hòa, trước khi Shea Lacey kiến tạo để tiền đạo người Brazil ghi bàn quyết định.

Sánh ngang kỷ lục Champions League của Real Madrid

Năm 1999, MU từng bị Juventus dẫn 2-0 ngay trên sân khách ở bán kết Champions League. Roy Keane, Dwight Yorke và Andy Cole lần lượt ghi bàn giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson thắng 3-2, tiến tới trận chung kết và hoàn tất cú ăn 3 lịch sử.

Đến năm 2012, Javier Hernandez lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Braga, sau khi MU để đối thủ vượt lên dẫn 2 bàn.

Năm 2021, Cristiano Ronaldo ghi bàn quyết định ở phút 81 giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Atalanta với tỷ số tương tự. Điều thú vị là Gian Piero Gasperini, HLV Atalanta khi ấy, tiếp tục trải qua thất bại theo cùng kịch bản khi dẫn dắt Roma đến Old Trafford 5 năm sau.

Bản lĩnh ngược dòng và nghịch lý của MU

Bốn cuộc ngược dòng trải dài qua 27 năm, từ thời Sir Alex Ferguson đến Michael Carrick, với những thế hệ cầu thủ và lối chơi khác nhau. MU vẫn giữ được khả năng vùng lên trong những trận đấu tưởng như đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, cách "Quỷ đỏ" để Roma ghi 2 bàn quá sớm cũng bộc lộ những hạn chế trong phòng ngự. Đội bóng của Gasperini từng đánh mất lợi thế dẫn 3-1 để thua Real Madrid 3-4 ở Champions League mùa này. Những sai lầm khi bảo vệ tỷ số của Roma tiếp tục xuất hiện tại Old Trafford, tạo điều kiện để MU tận dụng.

Carrick còn nhiều việc phải làm

Chiến thắng trước Roma giúp Carrick giải tỏa phần nào áp lực, nhưng MU vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự và duy trì thế trận ổn định. Những phút đầu thiếu tập trung có thể khiến Quỷ đỏ phải trả giá trước các đối thủ mạnh hơn.

Bản lĩnh ngược dòng đã nhiều lần làm nên lịch sử MU tại Champions League. Để trở lại cuộc đua vô địch châu Âu, Carrick cần xây dựng một đội bóng có thể kiểm soát trận đấu ngay từ đầu, thay vì liên tục phải tìm đường thoát khỏi thế bị dẫn bàn.