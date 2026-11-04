Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump chúc mừng đảng Dân chủ

Người dân theo dõi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ do Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Dân chủ (DCCC) tổ chức tại một khách sạn ở Washington, DC (Mỹ) ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Ông Trump chúc mừng, sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ

Trong cuộc điện đàm với CBS News hôm 3/11, ông Trump gửi lời chúc mừng tới đảng Dân chủ và bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp trong thời gian tới. “Thông điệp của tôi là xin chúc mừng đảng Dân chủ. Tôi mong được hợp tác với các bạn vì lợi ích của đất nước”, ông nói.

Trước đó, theo New York Times, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại khi đang theo dõi kết quả bầu cử tại Nhà Trắng vào tối cùng ngày, ông Trump khẳng định sẽ chấp nhận kết quả kiểm phiếu và sẵn sàng làm việc với phe Dân chủ, trong bối cảnh đảng này giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận những kết quả đó”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng cho biết chính quyền sẽ tìm cách phối hợp với đảng Dân chủ và hy vọng hai bên có thể đạt được một số thỏa thuận.

Những phát biểu trên được đưa ra khi đảng Cộng hòa không đạt kết quả như kỳ vọng tại nhiều cuộc đua đáng chú ý. Trong khi đó, những chiến thắng của đảng Dân chủ có thể làm thay đổi tương quan quyền lực tại Washington, đồng thời ảnh hưởng đến chương trình nghị sự lập pháp của ông Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Đảng Dân chủ thắng lớn tại các thành trì Cộng hòa

Đảng Dân chủ củng cố quyền kiểm soát Thượng viện sau chiến thắng bất ngờ tại Iowa. Kết quả này nối tiếp những thắng lợi của đảng tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Kansas, Texas và Nam Carolina, giúp phe Dân chủ giành thêm tổng cộng sáu ghế tại Thượng viện.

Với lợi thế hiện có, đảng Dân chủ vẫn đủ khả năng duy trì thế đa số ngay cả khi để mất cả hai ghế đang bảo vệ tại Michigan và Minnesota.

Tại Texas, nơi đảng Dân chủ chưa giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp bang suốt hơn 30 năm, ứng viên James Talarico đánh bại Ken Paxton, người được Tổng thống Trump ủng hộ.

Ở Nam Carolina, ứng viên Dân chủ Annie Andrews giành chiến thắng trước Darline Graham, thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm được ông Trump lựa chọn để thay thế người anh trai quá cố Lindsey Graham sau khi ông này qua đời trong năm nay.

Trong khi đó, tại Ohio, ứng viên Dân chủ Sherrod Brown giành được chiếc ghế từng thuộc về Phó tổng thống JD Vance cách đây hai năm.

Theo các dự báo của truyền thông Mỹ, trong đó có CNN và NBC News cho biết đảng Dân chủ đang trên đà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11 sau khi thắng ở loạt khu vực.

NBC News ước tính đảng này có thể giành ít nhất 244 trong tổng số 435 ghế. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc đua sít sao nhất vẫn chưa có kết quả chính thức.

Tính đến thời điểm hiện tại, đảng Dân chủ đã giành thêm 6 ghế từ đảng Cộng hòa. Với kết quả này, họ có thể để mất một ghế đang nắm giữ mà vẫn đủ khả năng kiểm soát Hạ viện.

Tại Thượng viện, đảng này cũng tiến gần hơn tới khả năng giành đa số sau khi đánh bại các ứng viên Cộng hòa tại hai bang Nam Carolina và Bắc Carolina, theo Reuters.

Ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử vào Hạ viện Mỹ, Manny Rutinel, phát biểu trong một cuộc mít tinh đêm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại Commerce City, Colorado (Mỹ) ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Những kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy cử tri đang không thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, lực lượng đang kiểm soát Quốc hội.

Tại South Carolina, bác sĩ nhi khoa Annie Andrews trở thành ứng viên Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang này kể từ năm 1998.

Chiến thắng của bà Andrews, cùng kết quả thuận lợi của ứng viên Dân chủ Roy Cooper tại Bắc Carolina, giúp đảng này giành được hai trong số bốn ghế cần thiết để chuyển cán cân quyền lực tại Thượng viện.

Kết quả ban đầu cũng cho thấy làn sóng ủng hộ đảng Dân chủ đang lan rộng, đủ sức tạo ra bất ngờ ngay cả tại những khu vực vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định liệu đảng Dân chủ có thể duy trì đà thắng lợi này tại các bang còn lại, nơi kết quả bầu cử sẽ quyết định bên nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Những địa bàn đáng chú ý gồm Alaska, Iowa, Michigan, Maine, Ohio và Texas, trong bối cảnh hàng triệu phiếu bầu tại các bang này vẫn chưa được kiểm đếm.