Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 200 người quét dọn, rửa xe, lương đến 18 triệu đồng

Theo thông tin trên trang fanpage Tuyển dụng VinCons, doanh nghiệp này đang có nhu cầu tuyển dụng 200 nhân viên vệ sinh làm việc tại các công trường ở Hà Nội và Hưng Yên.

Cụ thể, các địa điểm làm việc bao gồm khu vực Thường Tín, Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm, Ba Đình (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên).

Ở vị trí này, công việc chính của nhân viên là quét dọn, vệ sinh công trường, xịt rửa đường và rửa xe.

Đối tượng ứng tuyển là nam hoặc nữ trong độ tuổi từ 18 đến 55, có sức khỏe tốt và đáp ứng được yêu cầu làm việc theo ca linh hoạt, mỗi ca kéo dài 8 tiếng.

Về chế độ đãi ngộ, vị trí nhân viên vệ sinh được thông báo mức thu nhập từ 14 đến 18 triệu đồng mỗi tháng cho 26 ngày công (8 tiếng/ngày).

Bên cạnh tiền lương, người lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi gồm bảo hiểm, phụ cấp ăn ca và chỗ ở miễn phí.

Đợt tuyển bổ sung nhân viên vệ sinh này diễn ra trong bối cảnh VinCons đang triển khai hàng loạt công trường quy mô lớn tại hai địa phương trên.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp đang tham gia thi công Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (trong đó có sân vận động VinFast - Trống Đồng), cùng một số dự án tại Cổ Loa, Phạm Văn Đồng và Smart City.

Trong khi đó, tại Hưng Yên, đơn vị hiện diện ở các công trường thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3, dự án PVF và khu nhà ở xã hội Phố Hiến.

Là tổng thầu xây dựng thuộc Tập đoàn Vingroup đảm nhận thi công nhiều dự án lớn trên cả nước, tính đến tháng 10/2026, VinCons đang sở hữu hơn 158.000 nhân sự, bao gồm khoảng 141.000 công nhân cơ hữu.

Trong lực lượng này, hơn 95% là lao động được tuyển mới, chủ yếu đến từ các địa bàn nông thôn và miền núi. Quy mô nhân sự hiện tại đã vượt xa kế hoạch tuyển dụng 100.000 công nhân mà doanh nghiệp đề ra vào cuối năm 2025.

Trong thời gian tới, VinCons đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng lực lượng công nhân cơ hữu lên mức 200.000 người.