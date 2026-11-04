Thể Công Viettel 'thay tướng nhưng chưa đổi vận'

Chỉ trong vòng 1 tuần, đại diện Việt Nam phải nhận 2 thất bại nặng nề trước đại diện Hàn Quốc mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Sau thất bại 0-5 trước FC Seoul tại Hàng Đẫy hôm 28/10 và trận thua Nam Định FC 1-3 tại giải quốc nội, Thể Công Viettel tiếp tục trắng tay trên đất Hàn Quốc, kéo dài chuỗi không thắng lên 9 trận trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, thất bại mới nhất diễn ra trong trận đầu tiên của HLV tạm quyền Guilherme Almeida Silva. Nhà cầm quân người Brazil được bổ nhiệm thay HLV Velizar Popov, người phải ra đi sau chuỗi kết quả tệ hại khiến Thể Công Viettel sa sút cả ở V-League lẫn AFC Champions League Two.

Để cải thiện tình hình, HLV Almeida thực hiện tới 7 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua FC Seoul ở lượt đi. Trong đó, thủ môn Việt kiều Caruso Minh Khang và tiền đạo trẻ Nguyễn Hoàng Khanh lần đầu được trao cơ hội ra sân.

Những điều chỉnh bước đầu mang lại tín hiệu tích cực. Thể Công Viettel phòng ngự chặt chẽ hơn, giữ sạch lưới trong hiệp một, trái ngược hoàn toàn với trận lượt đi khi để đối phương ghi tới 4 bàn chỉ sau 34 phút.

Tuy nhiên, sự cải thiện ấy không đủ giúp đại diện Việt Nam tránh khỏi thất bại. Khi thể lực suy giảm trong hiệp hai, hàng phòng ngự đội khách bắt đầu bộc lộ khoảng trống trước những pha phối hợp tốc độ của FC Seoul.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 68, khi Thể Công Viettel mắc lỗi trong tình huống ném biên. Đội chủ nhà lập tức tổ chức phản công để tiền vệ Moon Seon-min dứt điểm mở tỷ số.

Chỉ 10 phút sau, tiền đạo Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt bằng pha đá bồi cận thành. Đến phút 90, trung vệ Lucas Alves phản lưới nhà, khép lại thất bại 0-3 của Thể Công Viettel.

Cầu thủ FC Seoul ăn mừng bàn thắng trước Thể Công Viettel ở lượt 4 bảng E AFC Champions League Two tối 4/11. Ảnh: K-League

Kết quả này phơi bày sự chênh lệch giữa Thể Công Viettel và nhà đương kim vô địch K-League 1. Sau 2 lượt đối đầu, đại diện Việt Nam không ghi được bàn nào, trong khi để đối phương chọc thủng lưới tới 8 lần.

Thành tích của đội bóng V-League tại AFC Champions League Two mùa này cũng đáng thất vọng. Sau 4 lượt trận, Thể Công Viettel chưa biết mùi chiến thắng, chỉ ghi 1 bàn nhưng đã thủng lưới 10 lần, hiệu số -9.

Không chỉ tiếp tục đứng cuối bảng E với 1 điểm, Thể Công Viettel còn bị FC Seoul nới rộng khoảng cách lên 5 điểm. Đại diện Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm, sau đội đầu bảng Persib Bandung (12 điểm), trong khi Melbourne Victory đứng thứ 3 với 4 điểm.

Thể Công Viettel vẫn còn 2 lượt đấu, lần lượt làm khách trước Melbourne Victory ngày 25/11 và tiếp Persib Bandung ngày 2/12.

Tuy nhiên, với khoảng cách hiện tại, thầy trò HLV Almeida buộc phải thắng cả 2 trận và chờ các đối thủ sảy chân mới có cơ hội đi tiếp.

Từ vị thế Á quân V-League mùa trước, Thể Công Viettel đang đối mặt nguy cơ sớm chia tay đấu trường châu Á.