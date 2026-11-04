Olympic trẻ 2026: Võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành Huy chương Bạc Wushu

Nguyễn Khắc Lê Hoàng đạt 9,346 điểm ở bài thi Thái cực quyền. (Ảnh: IOC)

Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại Olympic trẻ mùa hè Dakar 2026 (Senegal), sau khi võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành Huy chương Bạc môn Wushu, nội dung Thái cực quyền tổng hợp nam. Thành tích này được ghi nhận trong ngày thi đấu 3/11 (giờ địa phương), rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam.

Ở nội dung chung kết, các vận động viên tranh tài qua hai bài thi Thái cực quyền và Thái cực phiến. Nguyễn Khắc Lê Hoàng đạt 9,346 điểm ở bài thi Thái cực quyền, xếp thứ ba. Sang bài thi Thái cực phiến (quạt), võ sĩ Việt Nam tiếp tục đạt 9,346 điểm, đứng thứ hai.

Với tổng điểm 18,692, Lê Hoàng xếp thứ hai chung cuộc, giành Huy chương Bạc. Huy chương Vàng thuộc về Poon Hao Ran (Hong Kong, Trung Quốc) với 18,720 điểm, trong khi Shiki Kawamura (Nhật Bản) giành Huy chương Đồng với 18,663 điểm. Khoảng cách giữa ba vận động viên rất sít sao khi Lê Hoàng chỉ kém người đứng đầu 0,028 điểm và hơn đối thủ xếp thứ ba 0,029 điểm.

Tấm Huy chương Bạc tại Dakar tiếp tục đánh dấu sự tiến bộ của võ sĩ trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trước khi tham dự Olympic trẻ, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã có những thành tích đáng chú ý trong năm 2026, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng tại Giải vô địch Thái cực quyền thế giới tổ chức ở Bulgaria, cùng Huy chương Vàng Giải vô địch Wushu trẻ thế giới.

Lê Hoàng thi đấu xuất sắc ở bài Thái cực phiến. (Ảnh: IOC)

Để góp mặt tại Olympic trẻ Dakar 2026, Lê Hoàng đã trải qua vòng loại với thành tích 18,586 điểm, xếp thứ tư trong số 12 vận động viên tham dự, qua đó giành quyền vào vòng chung kết. Ở cuộc tranh tài quyết định, võ sĩ Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định, đặc biệt trong bài thi Thái cực phiến, để giành vị trí thứ hai chung cuộc.

Đáng chú ý, wushu là môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic trẻ. Vì vậy, tấm Huy chương Bạc của Nguyễn Khắc Lê Hoàng không chỉ mang ý nghĩa "mở hàng" huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội, mà còn ghi dấu ấn của wushu Việt Nam ở sân chơi thể thao trẻ lớn nhất thế giới.

Olympic trẻ mùa hè Dakar 2026 diễn ra tại Senegal từ ngày 31/10 đến 13/11, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội là dịp để các tài năng thể thao trẻ thể hiện năng lực, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Sau tấm Huy chương Bạc của Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chờ đợi những kết quả tích cực từ các vận động viên ở những môn thi đấu còn lại.