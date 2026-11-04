U23 Thái Lan chốt đội hình sang Gia Lai dự giải giao hữu quốc tế

U23 Thái Lan vừa chốt danh sách tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra trong tháng 11 trên sân Pleiku.

Danh sách 23 cầu thủ gồm những nhân tố từng góp mặt tại các giải đấu quốc tế, kết hợp với các gương mặt trẻ.

Đáng chú ý trong danh sách là tiền đạo Paripan Wongsa, cầu thủ từng ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2 của U23 Thái Lan trước U23 Kyrgyzstan tại ASIAD 2026.

Cùng góp mặt ở trận đấu đó là Jehhanafee Mamah, người ghi bàn rút ngắn tỷ số và góp phần tạo nên màn ngược dòng của đội bóng Đông Nam Á.

Một tiền đạo khác đáng chú ý là Worawut Noisri, sinh năm 2005. Cầu thủ này từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng bảng ASIAD 2026.

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Thái Lan sẽ đối đầu 3 đội tuyển có đặc điểm thi đấu khác nhau.

U23 Việt Nam là đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á, trong khi U23 Qatar mang đến cơ hội cọ xát.

Trận gặp U23 Singapore ở lượt cuối giúp Thái Lan có thêm cơ sở đánh giá lực lượng.

Giải Gia Lai VTV Cup 2026 có 4 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội vô địch nhận 100.000 USD tiền thưởng, Á quân nhận 40.000 USD và đội hạng ba nhận 20.000 USD.