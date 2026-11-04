Bóng chuyền nữ Hà Nội 'khoe' quân gen Z ở Đại hội thể thao toàn quốc

Trước giờ khởi tranh môn bóng chuyền nữ Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Hà Nội hoàn tất việc mượn chủ công Hồng Nhung và đối chuyền Kiều Oanh để tăng cường sức mạnh. Với 2 "viện binh" trên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể tính toán nhiều phương án chiến thuật ở hàng sau cho đại diện Thủ đô.

Ánh Thảo (5) là một 'ngọc thô' do chính bóng chuyền Hà Nội đào tạo

Tại Đại hội thể thao toàn quốc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng bộ khung nội binh của Hanoi Tasco Auto gánhtrọng trách làm đầu tàu cho tuyển Hà Nội: đội trưởng kiêm chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, Khánh Đang... Tuy vậy, bước đi táo bạo nhất là việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho rất nhiều nhân tố trẻ do chính "lò" Hà Nội đào tạo. Ông Kiệt đôn mầm non sinh năm 2009 Dương Ngọc Quỳnh Anh lên thử lửa cùng các đàn chị. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô còn một loạt VĐV gen Z ít nhiều "định danh" như Quỳnh Anh, Ánh Thảo...

Đại diện Thủ đô được xem là một trong những ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch

Nữ Hà Nội không nêu mục tiêu cụ thể ở sân chơi Đại hội thể toàn quốc 2026. Tuy nhiên, với thành công của CLB Hanoi Tasco Auto ở mùa giải 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin đội bóng của ông có cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí mang vinh quang về cho bóng chuyền Thủ đô.

Ở mùa giải 2026, tân binh Hanoi Tasco Auto bước vào mùa giải với nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, sau chuỗi trận thành công ở giai đoạn 1, Hanoi Tasco Auto đã buộc các đối thủ nhìn bằng con mắt khác. Đến giải bóng chuyền VĐQG các CLB- Cup Đạm Cà Mau 2026, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đi một mạch đến chung kết và chỉ chịu thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin. Dù vậy, ngôi Á quân ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng vẫn là một kỳ tích, đánh dấu cột mốc lịch sử sau hơn 20 năm của bóng chuyền nữ Hà Nội.