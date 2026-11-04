Tottenham trở lại quỹ đạo chiến thắng cùng Roberto De Zerbi

Sau quãng thời gian thi đấu bất ổn, Tottenham Hotspur đang trỗi dậy mạnh mẽ. Trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng này không phải nếm mùi thất bại, trong đó có chuỗi ba chiến thắng liên tiếp cho thấy dấu ấn chiến thuật của Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Italy đang đưa “Gà trống” từ một tập thể rệu rã trở thành cỗ máy pressing cuồng nhiệt, hoa mỹ nhưng đầy thực dụng.

Dấu ấn của nghệ thuật kiểm soát nhịp độ

Tottenham đang dần đi đúng hướng cùng Roberto De Zerbi. Nguồn: Wikimedia Commons.

Vào cuối tháng 3, khi Roberto De Zerbi cập bến Tottenham Hotspur Stadium, nhiều nghi ngại được đặt ra về khả năng thích ứng của ông với một đội hình đang mất phương hướng. Tuy nhiên, chuỗi 4 trận bất bại gần nhất cho thấy triết lý bóng đá của vị huấn luyện viên này đã bắt đầu thấm vào lối chơi của đội bóng áo trắng.

Điểm sáng lớn nhất trong chuỗi trận khởi sắc này chính là cách Tottenham triển khai bóng từ tuyến dưới. Khác với những hệ thống kiểm soát bóng thông thường, De Zerbi không yêu cầu các học trò vội vã đưa bóng lên phía trên. Thay vào đó, ông sử dụng thủ môn và hai trung vệ để thu hút khối pressing của đối phương dâng cao. Việc các trung vệ Tottenham bình tĩnh chờ tiền đạo đối phương áp sát trước khi tung ra đường chuyền phá vỡ tuyến pressing đầu tiên đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Lối chơi táo bạo này đòi hỏi các cầu thủ phải có nền tảng kỹ thuật tốt và bản lĩnh tâm lý vững vàng. Trong 4 trận vừa qua, các tiền vệ trung tâm của Tottenham luôn biết cách di chuyển vào những khoảng trống giữa các tuyến của đối thủ, liên tục xoay chuyển hướng tấn công và thực hiện những đường chuyền một chạm để đưa bóng lên phía trước với tốc độ cao. Khi khối pressing của đối phương bị phá vỡ, khoảng trống mở ra cho các mũi nhọn tấn công ở hai hành lang cánh. Đây cũng là lúc khả năng tấn công của Tottenham được phát huy rõ nét. Thay vì những quả tạt thiếu địa chỉ, “Gà trống” dưới thời De Zerbi triển khai các pha phối hợp và tấn công trực diện vào vòng cấm, qua đó tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Không chỉ cải thiện khả năng tấn công, việc kiểm soát nhịp độ trận đấu còn giúp Tottenham nâng cao hiệu quả phòng ngự từ xa. Bằng cách duy trì quyền kiểm soát bóng, đội bóng này hạn chế sự hưng phấn của đối thủ, buộc họ phải vận hành theo nhịp độ do mình áp đặt. Hai trận giữ sạch lưới liên tiếp vừa qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến thuật này.

Sự chuyển biến về thể lực và tinh thần

Điều Roberto De Zerbi mang lại cho Tottenham trong chuỗi 4 trận bất bại không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn thể hiện qua sự cải thiện về thái độ thi đấu và nền tảng thể lực của các cầu thủ. Trong những vòng đấu vừa qua, đội bóng Bắc London đã chạy nhiều hơn trung bình 3,7 km mỗi trận so với giai đoạn trước đó, đồng thời thực hiện tới 12 pha bứt tốc ở cường độ cao. Đây là những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu. De Zerbi yêu cầu các học trò phải quyết liệt ngay khi mất bóng. Hệ thống gây áp lực lập tức sau khi mất quyền kiểm soát bóng được triển khai với cường độ cao. Các cầu thủ Tottenham nhờ đó đoạt lại bóng thường xuyên hơn ở phần sân đối phương, hạn chế khả năng tổ chức phản công của đối thủ ngay từ đầu.

Sự chuyển biến này góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại Tottenham Hotspur Stadium. Người hâm mộ Bắc London vốn có nhiều kỳ vọng và không ít khắt khe với đội bóng, nhưng tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của các cầu thủ đang dần lấy lại niềm tin từ khán đài. Từ chỗ là một đội bóng dễ bị tổn thương và thường xuyên mất điểm ở những thời khắc quyết định, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi đang cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm đáng chú ý. Họ không còn dễ dàng rơi vào trạng thái lúng túng khi bị dồn ép, đồng thời thể hiện sự chủ động hơn khi cần bảo vệ thành quả.

Quan trọng hơn, nhà cầm quân người Italy đã góp phần khơi dậy niềm tin ở những cầu thủ từng có thời điểm đánh mất phong độ. Bằng phương pháp huấn luyện vừa đề cao kỷ luật chiến thuật, vừa chú trọng giải tỏa áp lực tâm lý, De Zerbi đang từng bước xây dựng sự gắn kết trong đội hình Tottenham. Những chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh có thể mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước, nhưng đã mang ý nghĩa bản lề quan trọng. “Gà trống” đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh sau quãng thời gian mất phương hướng.