Đội tuyển Việt Nam triệu tập Khuất Văn Khang cho FIFA Days

Ngày 4/11, HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Khuất Văn Khang của CLB Thể Công Viettel.

Khuất Văn Khang là cái tên mới nhất được triệu tập bổ sung cho đợt FIFA Days tháng 11/2026. Ảnh: VFF.

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá Viettel, Khuất Văn Khang từng bước khẳng định vị trí tại đội một Thể Công Viettel. Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ sinh năm 2003 đã có kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải quốc tế ở các cấp độ U19, U20 và U23, trong đó có ba kỳ Vòng chung kết U23 châu Á liên tiếp.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao băng đội trưởng và cùng các đồng đội giành vị trí thứ ba chung cuộc. Tiền vệ này cũng từng cùng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và giành Huy chương Vàng SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam. Khả năng thi đấu ở nhiều vị trí giúp Khuất Văn Khang có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khác nhau của ban huấn luyện.

Khuất Văn Khang là cầu thủ thứ tư được triệu tập bổ sung vào danh sách Đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2026, sau Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội FC). Như vậy, quân số Đội tuyển Việt Nam được nâng lên 27 cầu thủ.

Danh sách triệu tập mới được cập nhật của Đội tuyển Việt Nam ngày 4/11.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 8/11 để chuẩn bị tham dự Casper Cup 2026. Tại giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Cộng hòa Kyrgyz ngày 17/11. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.