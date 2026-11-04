Thủ môn Jesús Owono sốc nặng và suy sụp sau pha va chạm khiến đối thủ tử vong

Thủ môn Jesús Owono suy sụp khi De Miguel qua đời

Theo Đài phát thanh Cope, thủ thành Jesús Owono rơi vào trạng thái “sốc nặng” và suy sụp khi biết tin tiền đạo Jesús de Miguel qua đời tại Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria sáng 3.11.

Sự cố xảy ra ở phút 90+7 trận đấu tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha hôm 2.11, khi Owono lao ra khỏi vòng cấm phá bóng và va chạm mạnh, khiến chân và đầu gối va vào lồng ngực De Miguel làm tiền đạo này bị ngừng tim.

Rời sân sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp, người gác đền 25 tuổi phải hứng chịu những tiếng la ó và tiếng hét “kẻ sát nhân, kẻ sát nhân” từ khán đài sân Heliodoro Rodríguez López.

Phòng thay đồ của Andorra rơi vào cảnh hỗn loạn vì các cầu thủ chưa bao giờ trải qua tình trạng tương tự. Nguồn tin từ phòng thay đồ Andorra cho biết Owono đã bật khóc và liên tục cầu nguyện.

Xuyên suốt hành trình rời Tenerife về Barcelona bằng máy bay và di chuyển bằng xe buýt về Andorra, thủ môn Owono hoàn toàn suy sụp.

Làn sóng công kích tràn ngập các trang mạng xã hội của Owono với hàng loạt bình luận xúc phạm, quy trách nhiệm cho anh về cái chết của De Miguel. Thủ thành này đã khóa tài khoản Instagram, trong khi tài khoản trên nền tảng X đã bỏ trống không hoạt động suốt hai năm qua.

Trước khi nhận tin dữ, Owono vốn đã định chủ động liên lạc trực tiếp với De Miguel và gia đình để gửi lời xin lỗi và đề nghị hỗ trợ nếu cần thiết.

Cựu trung vệ Barcelona, Gerard Piqué - cổ đông lớn của FC Andorra đã trực tiếp có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu và đến bệnh viện thăm hỏi. Sau khi nhận tin buồn, Piqué viết trên mạng xã hội: “Tôi đau buồn từ tận đáy lòng. Hãy yên nghỉ, Jesús”.

Phía FC Andorra cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình De Miguel, đồng đội và CLB Tenerife.

Hiện nay, cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ việc và Owono đứng trước nguy cơ đối mặt với bản án hình sự.

Tuy nhiên, giới luật sư cho rằng ít có khả năng Jesús Owono phải đi tù. Thủ thành người Guinea Xích Đạo được cho là đã tham gia vào một tình huống “va chạm có nhiều rủi ro” trong thi đấu bóng đá chứ không phải hành vi cố ý.