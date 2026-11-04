AFC Champions League Two: Thể Công Viettel thua đậm FC Seoul

Tối 4/11, Thể Công Viettel có chuyến làm khách trên sân của FC Seoul tại lượt trận thứ tư bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, đại diện Việt Nam nhập cuộc thận trọng hơn và ưu tiên tổ chức phòng ngự trước sức ép từ đội chủ nhà. Trong khi đó, FC Seoul nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thể Công Viettel thua trận thứ hai liên tiếp trước FC Seoul (Ảnh: Dương Đệ).

Phút 3, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm cho Moon Seon-min dứt điểm, nhưng thủ môn Lawrence Caruso đã cản phá thành công. Hai phút sau, Hwang Doyun thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm Thể Công Viettel, nhưng cầu thủ đội chủ nhà lại dứt điểm hụt khiến cơ hội trôi qua.

Những phút tiếp theo, FC Seoul tiếp tục kiểm soát thế trận và chủ yếu triển khai tấn công bên cánh trái. Trong khi đó, Thể Công Viettel lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Phút 23, Khuất Văn Khang đột phá bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trong cho Jose Brandao Jr dứt điểm. Dù vậy, tiền đạo đội khách không thể đánh bại thủ môn Lee Sangmin.

Sau khoảng 30 phút thi đấu, Thể Công Viettel dần cải thiện thế trận và tạo ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà bằng những pha phản công nhanh. So với thất bại ở lượt đi, đại diện Việt Nam cho thấy sự chắc chắn hơn trong phòng ngự và chủ động hơn khi có bóng.

Bước sang hiệp 2, FC Seoul tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép về phía khung thành Thể Công Viettel. Phút 51, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm cho Cho Young-wook bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành đội khách.

Trước sức ép của đội chủ nhà, Thể Công Viettel vẫn nỗ lực duy trì lối chơi phòng ngự phản công. Phút 60, đội khách có pha lên bóng nhanh bên cánh trái, bóng được chuyền cho Lucas Ribamar xâm nhập vòng cấm, nhưng thủ môn FC Seoul đã kịp thời băng ra truy cản.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, FC Seoul cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỷ số. Phút 68, Moon Seon-min thực hiện pha bứt tốc vào vòng cấm trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Lawrence Caruso, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp FC Seoul thi đấu tự tin hơn và tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành Thể Công Viettel. Trong khi đó, đại diện V-League lại gặp khá nhiều khó khăn trước những pha gây sức ép của đối phương.

Thể Công Viettel có trận đấu nỗ lực trước FC Seoul (Ảnh: Dương Đệ).

Thậm chí, khi chưa tìm được bàn gỡ, Thể Công Viettel đã phải nhận thêm một bàn thua. Phút 78, hàng phòng ngự Thể Công Viettel mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Anderson De Oliveira dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho FC Seoul.

Sau bàn thua thứ hai, Thể Công Viettel nỗ lực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 85, Paulinho Martins tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.

Những phút cuối trận, FC Seoul vẫn duy trì thế trận chủ động. Trong một tình huống cuối trận, trung vệ Lucas Araujo của Thể Công Viettel đã vô tình đưa bóng về lưới nhà khi nỗ lực cản phá, khiến đội khách nhận bàn thua thứ ba.

Chung cuộc, Thể Công Viettel để thua FC Seoul với tỷ số 0-3 tại lượt trận thứ tư bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của đại diện Việt Nam trước đội bóng Hàn Quốc.