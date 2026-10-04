Vợ Ronaldo chỉ trích HLV Jesus

Georgina chỉ trích HLV Jesus.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, Georgina đăng tải một thông điệp nhắm đến HLV Jesus. Đáng chú ý, nội dung bài viết sử dụng một câu nói được cho là của Sir Alex Ferguson, cựu HLV MU, nhưng thực tế đây là phát ngôn bị gán ghép sai.

"Tôi không hiểu người đàn ông này mang tên của Chúa (Jesus) như thế nào", Georgina viết.

Vợ Ronaldo cũng dẫn lại phát biểu giả mạo được cho là của Sir Alex về HLV Jesus: “Nếu Jorge Jesus không có ý định sử dụng Cristiano, thì tại sao ông ta lại triệu tập cậu ấy ngay từ đầu? Để chứng tỏ điều gì? Đó không phải là thể hiện uy quyền, mà là sự bất an".

Bài đăng sau đó bị Georgina gỡ bỏ chỉ một thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng bàn tán về hành động của vợ Ronaldo, cho rằng người đẹp Argentina cần xác thực thông tin trước khi đăng tải.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jesus xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng. Hôm 30/9, siêu sao 41 tuổi bất ngờ rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được sử dụng trong trận đấu với Na Uy, dù đã khởi động khoảng 30 phút.

Một cuộc họp khẩn giữa Ronaldo, HLV Jesus và Pedro Proenca, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, đã được tổ chức sau trận đấu. Dù vậy, những thông tin sau đó cho thấy bất đồng giữa các bên chưa được giải quyết triệt để.

Ronaldo cũng lên tiếng xác nhận quyết định rời đội tuyển trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định sẽ tiết lộ sự thật về nguyên nhân dẫn đến hành động này vào một thời điểm thích hợp.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.