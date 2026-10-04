Khai mạc Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Ban tổ chức trao cờ, quà lưu niệm và chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham gia. Ảnh: BẢO LÂM

Giải quy tụ 148 vận động viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các trường đại học, THPT; cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường cùng phụ huynh, học sinh.

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung gồm: đôi nam nữ lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ và đôi Open. Các nội dung thi đấu theo thể thức vòng tròn, chọn các đôi đứng nhất, nhì mỗi bảng vào giai đoạn 2.

Vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Tại giai đoạn 2, các đôi vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua.

Từ vòng loại trực tiếp đến bán kết, mỗi trận đấu diễn ra trong một séc, đôi đạt 11 điểm trước giành chiến thắng. Trận chung kết thi đấu một séc, đôi đạt 15 điểm trước giành chiến thắng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các đôi vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung.