Lộ trình tiếp theo của Ronaldo

Ronaldo lên kế hoạch trở lại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Ronaldo chưa trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng cánh cửa hòa giải với HLV Jesus đang được mở. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Liên đoàn Bóng đá nước này đang thu xếp một cuộc gặp giữa hai người. Jesus đã đồng ý, còn quyết định cuối cùng thuộc về Ronaldo.

Tuy nhiên, theo A Bola, máy bay riêng của Ronaldo dự kiến đưa anh từ Madrid tới Riyadh vào đầu giờ chiều ngày 4/10 (theo giờ Bồ Đào Nha), vài tiếng trước trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại Porto.

Động thái này cho thấy Ronaldo không có ý định chờ đến hết đợt tập trung đội tuyển mới trở lại Al Nassr. Trong khi đó, Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Trước trận Na Uy, ông nhấn mạnh Ronaldo vẫn là “biểu tượng của đội tuyển và đất nước Bồ Đào Nha”.

HLV 72 tuổi cũng khẳng định trọng tâm lúc này phải là đội tuyển và trận đấu với Na Uy. Ông cho biết sau trận sẽ có thời gian để nói thêm về Ronaldo.

CR7 rời đội tuyển hôm 30/9, sau khi không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Oslo. Trước đó, Ronaldo đá chính ở trận ra mắt Nations League của Jesus và chơi 67 phút trước Xứ Wales.

Căng thẳng nhanh chóng lan rộng. Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển và bay tới Madrid. Tại đây, anh không trả lời phỏng vấn, chỉ có một số động thái trên mạng xã hội.

Bồ Đào Nha đã thắng Đan Mạch 4-2 mà không có CR7 và đang dẫn đầu bảng A4 với 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn vẫn nằm ở tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.