Croatia 0-7 Anh: Tam Sư đang thực sự đáng sợ

Có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó hình dung Anh lại có thể rời Croatia với một chiến thắng cách biệt đến như vậy.

Croatia không phải đội tuyển dễ bị đánh bại, càng không phải đối thủ thường xuyên để thủng lưới với những tỷ số khó tin. Thế nhưng, Anh đã làm được điều đó theo cách gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Điều đáng nói nằm ở cách Anh tạo ra tỷ số ấy. Tam Sư không chỉ tận dụng tốt những sai lầm của Croatia mà còn liên tục gây sức ép, kiểm soát thế trận và tạo ra những phương án tấn công đa dạng.

Anh nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn. Harry Kane mở tỷ số, trước khi Bellingham nhân đôi cách biệt.

Khi Croatia chưa kịp ổn định, Anh vẫn không giảm tốc và Anthony Gordon ghi bàn thứ ba. Trước khi hiệp một khép lại, Bukayo Saka tiếp tục lên tiếng, giúp Tam Sư dẫn 4-0.

Saka và Kane. Ảnh: Michael Regan/The FA/Getty Images

Sau giờ nghỉ, kịch bản không thay đổi. Kane hoàn tất cú đúp, tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn đáng nể trong màu áo đội tuyển.

Saka cũng có bàn thắng thứ hai của riêng mình, trước khi Morgan Rogers khép lại một đêm hoàn hảo cho Tam Sư với bàn thắng thứ bảy.

Khi những ngôi sao cùng lên tiếng

Harry Kane, Bukayo Saka và Jude Bellingham là những cái tên nổi bật nhất, nhưng chiến thắng này không phải câu chuyện của riêng một cầu thủ.

Kane tiếp tục cho thấy anh vẫn là trung phong hàng đầu của tuyển Anh. Ở tuổi mà nhiều tiền đạo bắt đầu phải tính toán việc giảm tải, Kane vẫn xuất hiện đúng lúc, dứt điểm lạnh lùng và đồng thời tham gia vào quá trình kết nối lối chơi.

Saka cũng chứng minh vì sao anh luôn được xem là một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Tam Sư. Hai bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho một màn trình diễn đầy tốc độ và sự tự tin.

Bellingham. Ảnh: Paul Childs/Action Images/Reuters

Và một Bellingham luôn tạo ra cảm giác đặc biệt. Tiền vệ của Real Madrid không đơn thuần đóng vai trò một cầu thủ hoạt động ở giữa sân.

Anh xuất hiện ở nhiều vị trí, tham gia pressing, kéo bóng, tạo cơ hội và trực tiếp đe dọa khung thành Croatia. Khi Bellingham được tự do phát huy khả năng di chuyển và xâm nhập, Anh có thêm một mũi tấn công cực kỳ nguy hiểm từ tuyến hai.

Tuchel đang tìm được công thức phù hợp?

Tuyển Anh sở hữu một thế hệ cầu thủ có chất lượng rất cao từ nhiều năm nay. Vấn đề của họ không nằm ở việc thiếu ngôi sao, mà là làm thế nào để những ngôi sao ấy cùng phát huy khả năng trong một hệ thống thống nhất.

Trận thắng Croatia cho thấy Thomas Tuchel đang từng bước tìm ra lời giải. Anh chơi với tốc độ cao nhưng không hề hỗn loạn.

Các cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí, trong khi tuyến giữa vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát bóng và tổ chức pressing. Đặc biệt, Tam Sư không có dấu hiệu hài lòng sau khi tạo ra khoảng cách lớn.

Dẫn 4-0 sau hiệp một, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm bàn thắng trong hiệp hai. Đó là chi tiết rất đáng chú ý.

Một đội bóng có tham vọng lớn phải biết cách duy trì cường độ ngay cả khi trận đấu gần như đã được định đoạt. Anh đã làm được điều đó trước Croatia.

Không nên đánh giá một đội tuyển chỉ dựa trên một trận đấu. Croatia có thể đã trải qua một ngày thi đấu tệ hại, trong khi Anh lại đạt phong độ gần như hoàn hảo. Nhưng chính vì Croatia là một đối thủ có tên tuổi nên chiến thắng này càng có giá trị.

Anh có một trận thắng đầy thuyết phục. Ảnh: Bradley Collyer/PA

Anh không đánh bại một đội tuyển yếu với tỷ số 7-0. Họ đã nghiền nát một đối thủ từng nhiều lần khiến các đội bóng lớn gặp khó khăn.

Nếu Kane tiếp tục duy trì bản năng săn bàn, Saka giữ được sự ổn định, Bellingham ngày càng trưởng thành và những cầu thủ xung quanh tiếp tục đóng góp, Anh sẽ có một hàng công cực kỳ khó lường.

Họ không còn chỉ dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao.

Hệ thống bắt đầu vận hành tốt hơn, những cầu thủ chủ chốt tìm được vai trò phù hợp và quan trọng nhất là đội tuyển đang thể hiện được sự tự tin.

Nó là lời tuyên bố rằng Tam Sư đã sẵn sàng trở thành một thế lực đáng gờm hơn nữa dưới thời Thomas Tuchel.