Jorge Jesus đồng ý gặp Ronaldo, nỗ lực hàn gắn rạn nứt ở Bồ Đào Nha

Theo tờ A Bola hôm thứ Bảy, Jorge Jesus đã chấp nhận đề xuất hòa giải từ FPF. Hiện các quan chức liên đoàn đang chờ phản hồi từ Ronaldo về việc liệu anh có sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán hay không.

Cuộc gặp được đề xuất sau một tuần đầy biến động của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo đã rời trại tập trung tại Copenhagen hôm thứ Tư, sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch FPF Pedro Proença.

Sau đó, tiền đạo này cho biết sẽ giải thích lý do rời đội tuyển "vào thời điểm thích hợp". Ronaldo cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chia tay đội tuyển quốc gia.

Ảnh: José Sena Goulão/EPA

A Bola cho rằng động thái mới nhất của FPF nhằm đưa Ronaldo và Jorge Jesus ngồi lại với nhau, qua đó tìm kiếm giải pháp cho bất đồng và tránh nguy cơ sự nghiệp quốc tế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha kết thúc trong căng thẳng.

FPF tìm cách hàn gắn sau khi Ronaldo rời đội

Ông Pedro Proença đã lần lượt nói chuyện với Ronaldo và Jorge Jesus vào sáng thứ Tư tại khách sạn của đội tuyển Bồ Đào Nha ở Malmö.

Theo A Bola, cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tương đối ôn hòa, sau cuộc trò chuyện trước đó giữa Jorge Jesus và Ronaldo. Tuy nhiên, Ronaldo sau đó vẫn quyết định rời trại tập trung và bay trở lại Madrid.

Reuters cho biết Jorge Jesus cùng Pedro Proença đã cố gắng thuyết phục Ronaldo ở lại, nhưng đội trưởng Bồ Đào Nha cuối cùng vẫn lên một chuyến bay riêng để trở về Tây Ban Nha.

Nguồn ảnh: X/ Portugal Football Official

Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Ronaldo không được tung vào sân dù đã khởi động trong hiệp hai.

Jorge Jesus thừa nhận đội trưởng không hài lòng với quyết định này, nhưng ban đầu phủ nhận những đồn đoán về một cuộc xung đột nghiêm trọng giữa hai người.

Ronaldo sau đó không có tên trong đội hình Bồ Đào Nha đánh bại Đan Mạch 4-2 vào thứ Năm. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix là những người ghi bàn cho đội bóng của Jorge Jesus.

Sau trận đấu, Jorge Jesus gọi vụ việc liên quan đến Ronaldo là "vấn đề đã khép lại" vào thời điểm hiện tại, đồng thời khẳng định sự tập trung của ông đang dành cho các trận đấu tại Nations League.

Bồ Đào Nha sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Na Uy tại sân Estádio do Dragão ở Porto vào Chủ nhật.

Trận đấu được UEFA ấn định diễn ra lúc 20 giờ 45 phút theo giờ địa phương. Đội bóng của Jorge Jesus đang có thành tích toàn thắng sau ba trận đầu tiên tại bảng A4.

Dù vậy, tâm điểm vẫn là Ronaldo. Việc đội trưởng Bồ Đào Nha có chấp nhận lời mời gặp Jorge Jesus hay không sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia.

Nếu hai bên có thể đạt được tiếng nói chung, cánh cửa trở lại đội tuyển vẫn tiếp tục, thay vì Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế trong một cuộc chia tay đầy tranh cãi.