Vận động viên chinh phục thành công cung đường 5km giữa bản làng Sin Suối Hồ

Theo sơ đồ đường chạy, giải năm nay gồm 3 cự ly 5km, 11km và 22km, phù hợp với nhiều mức độ thử thách khác nhau dành cho các vận động viên. Riêng cự ly 5km được thiết kế với cung đường xuất phát từ bản Sin Suối Hồ, đi qua điểm trường PTDTBT TH&THCS Sin Suối Hồ, Trạm Y tế xã và Sân bóng Trung tâm xã. Sau khi di chuyển đến mốc 2,5km, các vận động viên quay đầu để trở về đích.

Vận động viên tranh tài giải 5km.

Dù đường chạy ngắn, cung 5km vẫn mang đến trải nghiệm đặc trưng của vùng cao. Trong suốt hành trình, vận động viên có cơ hội hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên bản làng và cảm nhận nhịp sống của người dân Sin Suối Hồ.

Ban tổ chức giải tại điểm đích cự ly 5km.

Hoàn thành đường chạy và giành giải Nhất ở cự ly 5km, vận động viên Ú Minh Đồng (đến từ Lai Châu) cho biết, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên anh góp mặt trong một giải chạy nhiều cảm hứng trên vùng cao thế này.

Theo Ú Minh Đồng, cung đường có một số đoạn dốc, khiến tốc độ chạy bị ảnh hưởng nhưng anh đã vượt qua những giới hạn của chính mình. Người giành huy chương cung đường 5km gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức vì đã tạo điều kiện để các vận động viên có trải nghiệm đáng nhớ tại Sin Suối Hồ.

Vận động viên Ú Minh Đồng đoạt giải nhất cự ly 5km.

Giải leo núi Bước chân trên mây không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn góp phần đưa hình ảnh cảnh quan, bản làng và đời sống vùng cao đến gần hơn với những người tham gia. Với các vận động viên, mỗi bước chạy trên cung đường Sin Suối Hồ cũng là một hành trình khám phá và chinh phục bản thân.

Một số hình ảnh tại cự ly 5km:

Các vận động viên tập trung trước giờ xuất phát cự ly 5km tại bản Sin Suối Hồ.

Đúng 8h, vận động viên xuất phát.

Cung đường 5km đưa vận động viên qua không gian bản làng vùng cao Sin Suối Hồ.

Các vận động viên tranh tài trên cung đường 5km.

Vận động viên nỗ lực vượt qua những đoạn đường có độ dốc.

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà trao huy chương cho vận động viên về đích.

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hồng Thúy trao huy chương cho vận động viên.