Vận động viên chinh phục thành công cung đường 5km giữa bản làng Sin Suối Hồ
Sáng 4/10, các vận động viên tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” đã tranh tài ở nhiều cự ly. Với đường chạy 5km, cung đường đưa vận động viên qua những địa điểm đặc trưng của bản Sin Suối Hồ, tạo cơ hội vừa thử thách thể lực, vừa khám phá cảnh sắc vùng cao. Ú Minh Đồng, đến từ Lai Châu, giành giải Nhất cự ly này.
Theo sơ đồ đường chạy, giải năm nay gồm 3 cự ly 5km, 11km và 22km, phù hợp với nhiều mức độ thử thách khác nhau dành cho các vận động viên. Riêng cự ly 5km được thiết kế với cung đường xuất phát từ bản Sin Suối Hồ, đi qua điểm trường PTDTBT TH&THCS Sin Suối Hồ, Trạm Y tế xã và Sân bóng Trung tâm xã. Sau khi di chuyển đến mốc 2,5km, các vận động viên quay đầu để trở về đích.
Dù đường chạy ngắn, cung 5km vẫn mang đến trải nghiệm đặc trưng của vùng cao. Trong suốt hành trình, vận động viên có cơ hội hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên bản làng và cảm nhận nhịp sống của người dân Sin Suối Hồ.
Hoàn thành đường chạy và giành giải Nhất ở cự ly 5km, vận động viên Ú Minh Đồng (đến từ Lai Châu) cho biết, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên anh góp mặt trong một giải chạy nhiều cảm hứng trên vùng cao thế này.
Theo Ú Minh Đồng, cung đường có một số đoạn dốc, khiến tốc độ chạy bị ảnh hưởng nhưng anh đã vượt qua những giới hạn của chính mình. Người giành huy chương cung đường 5km gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức vì đã tạo điều kiện để các vận động viên có trải nghiệm đáng nhớ tại Sin Suối Hồ.
Giải leo núi Bước chân trên mây không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn góp phần đưa hình ảnh cảnh quan, bản làng và đời sống vùng cao đến gần hơn với những người tham gia. Với các vận động viên, mỗi bước chạy trên cung đường Sin Suối Hồ cũng là một hành trình khám phá và chinh phục bản thân.
Một số hình ảnh tại cự ly 5km:
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/van-dong-vien-chinh-phuc-thanh-cong-cung-duong-5km-giua-ban-lang-sin-suoi-ho.html