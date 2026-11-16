Màn 'phục hận' ngọt ngào

Bước vào trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng A1 - UEFA Nations League 2026/27, HLV Tuchel rất mong chấm dứt chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử của các nhà ĐKVĐ thế giới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức có nhiều lý do để lo ngại. Một mặt đối thủ của “Tam Sư” là đội bóng bất khả chiến bại Tây Ban Nha, mặt khác là khả năng phòng ngự của “Tam Sư” không làm an lòng những ai yêu mến đội tuyển Anh. Vấn đề của Tuchel nằm ở chỗ là hiện tại chiến lược gia người Đức không có những trung vệ đạt được phong độ cao. Do vậy ngay ở trận lượt đi, Anh từng dẫn trước Tây Ban Nha 2-1 nhờ lối chơi pressing quyết liệt, nhưng cũng chính các sai lầm từ hàng phòng ngự đã khiến họ thua ngược 2-3 ngay ở Wembley. Hiện tại, đội tuyển Anh đã cùng Tây Ban Nha dắt tay nhau vào tứ kết, tuy nhiên HLV Tuchel đang rất nóng lòng trả món nợ trước Tây Ban Nha trong trận tái đấu vào rạng sáng 16/11.

Về phía Tây Ban Nha, “Bò tót” vẫn duy trì phong độ cực cao, khi toàn thắng ở UEFA Nations League mùa này, mà mới nhất là chiến thắng 2-0 trước CH Séc. Đáng chú ý, HLV De la Fuente chỉ tung ra đội hình B nhưng vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ. Phong độ của La Roja là tuyệt vời khi họ đã bất bại 43 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Lợi thế lớn khác của Tây Ban Nha là thể lực của họ sẽ ổn định hơn Tam Sư. Ở trận gặp Croatia mới đây, HLV Tuchel đã phải tung ra đội hình mạnh nhất, trong khi đó HLV Luis de la Fuente chỉ sử dụng đội B để thi đấu với CH Séc. Đặc biệt, trong trận đấu này, Tây Ban Nha sẽ có sự trở lại của ngôi sao số 1 - Lamine Yamal lĩnh xướng hàng công. Một điều cần chú ý là Tây Ban Nha luôn mang tới cho tuyển Anh những cơn ác mộng trong những lần gặp gỡ gần đây. Tuy nhiên, trong màn tái đấu này mọi chuyện quá khứ đã khép lại với tuyển Tây Ban Nha. Đội bóng số 1 thế giới đã bị “Tam Sư” chấm dứt chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Khát khao khuất phục được nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, tuyển Anh đã nhập cuộc một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Ngay ở phút thứ 7, Harry Kane đã suýt có bàn thắng mở tỉ số cho “Tam Sư”, nhưng rất tiếc cú đá cuối của đương kim Quả bóng Vàng lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút tiếp theo khán giả được chứng kiến màn đôi công mãn nhãn. Tuy nhiên, chỉ có 1 bàn thắng được ghi trước khi hiệp 1 khép lại. Đó là cú đá penalty chính xác của Harry Kane ở phút 45, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước 1-0.

Bữa tiệc bàn thắng ở hiệp 2 được bất đầu vào phút thứ 53, Rice đá phạt góc chính xác, Konsa ở phía trong băng vào đánh đầu làm tung lưới Tây Ban Nha, nhân đôi cách biệt. Chỉ 4 phút sau, Bellingham thả bóng xuống đáy biên chính xác, Ben White chớp thời cơ sút tung lưới Tây Ban Nha lần thứ 3 ở phút 57. Bị dẫn trước 3 bàn, nhưng Tây Ban Nha không hề sụp đổ. Vào phút 65, Oyarzabal với cú đá phạt đền chính xác, rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Tây Ban Nha. “Bò tót” tiếp tục có bàn thắng thứ 2 ở phút 65. Từ tình huống mất bóng của Gordon ở giữa sân. Bóng được chuyền rất nhanh xuống đáy biên cho Yamal. Cơ hội mở ra và Yamal đã kiến tạo thuận lợi để Nico Williams ghi bàn thứ 2 cho Tây Ban Nha. Những phút còn lại, Tây Ban Nha gây sức ép nghẹt thở lên khung thành của tuyển Anh. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Trafford đã giúp “Tam Sư” bảo toàn chiến thắng, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại của đội bóng số 1 thế giới, đồng thời giành luôn ngôi đầu bảng.