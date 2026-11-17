Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng gặp mặt, động viên các đội tuyển. Ảnh: BẢO LÂM

Tham dự đại hội, đội tuyển Taekwondo có 16 vận động viên tranh tài 13 nội dung thi đấu.

Taekwondo là môn thế mạnh mang về nhiều huy chương cho thể thao Đà Nẵng trên các đấu trường trong nước và quốc tế những năm qua. Theo lịch thi đấu, môn Taekwondo trong chương trình đại hội diễn ra từ ngày 23 - 30/11.

Đội tuyển bi sắt và lặn Đà Nẵng có lần lượt 9 vận động viên thi đấu 11 nội dung và 8 vận động viên tranh tài 16 nội dung. Theo lịch thi đấu, môn bi sắt diễn ra từ ngày 3/11 đến 11/12; môn lặn thi đấu từ 29/11 đến 1/12.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37-46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong top 7 đơn vị dẫn đầu.