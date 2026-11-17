Giải đấu năm nay quy tụ khoảng 800 võ sĩ đến từ 60 quốc gia, tranh tài ở nhiều nhóm tuổi từ U10 đến U18. Sau một tuần thi đấu, các đại diện Việt Nam đã thể hiện nỗ lực và bản lĩnh trước những đối thủ quốc tế.

Thành tích của đội tuyển muay trẻ Việt Nam ghi nhận sự đồng đều ở các nội dung tranh tài. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam

Ba tấm HCV của đội tuyển thuộc về Nguyễn Trần Kim Cương, Trần Huỳnh An Nhiên và Mê Thị Vân. Trong đó, Kim Cương giành HCV nội dung Wai Kru nhóm U10, đồng thời đoạt HCB hạng cân 30kg. Ở nhóm U12, Trần Huỳnh An Nhiên cũng chiến thắng ở nội dung Wai Kru và giành thêm HCĐ hạng cân 44kg.

Đáng chú ý, Mê Thị Vân giành HCV hạng cân 42kg nhóm U18 sau khi vượt qua đối thủ Philippines trong trận chung kết đối kháng. Võ sĩ này còn bổ sung HCB nội dung Mai Muay, khẳng định khả năng ở cả hai hình thức thi đấu.

Bên cạnh những thành tích nổi bật trên, nhiều võ sĩ khác cũng đóng góp huy chương cho đoàn Việt Nam. Lý Sử Lâm giành 2 HCB nhóm U10; Phạm Bảo Nam (U14) có 1 HCB và 1 HCĐ. Ở nhóm U16, Dương Gia Hân đoạt HCB hạng cân 38kg và HCĐ Mai Muay, trong khi Ngô Đức Thịnh giành 2 HCĐ.

Đội muay trẻ Việt Nam đã có một giải đấu rất thành công. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam

Các võ sĩ Phạm Trần Bảo An, Võ Phan Phúc Lợi, Nguyễn Trần Bảo Trâm, Chu Hoàng Phi Long, Kiều Thị Kim Ngân, Bành Thế Minh, Đinh Văn Đức Anh và Hà Bảo Ngọc cũng góp phần vào thành tích chung.

Với 20 huy chương ở nhiều nhóm tuổi, muay trẻ Việt Nam cho thấy sự phát triển tương đối đồng đều. Đây là cơ sở quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.