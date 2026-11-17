Dù từng nhận không ít nghi ngại về khả năng dẫn dắt dàn ngôi sao của đội tuyển Anh, nhất là sau những thất bại trước các đối thủ lớn như Argentina và Tây Ban Nha, nhưng Thomas Tuchel đang dần chứng tỏ tài năng cầm quân. Đội tuyển Anh dưới thời chiến lược gia người Đức ngày càng cho thấy sự tiến bộ, trong đó chiến thắng trước Tây Ban Nha mới đây là minh chứng rõ nét.

Thế trận áp đặt

Đội tuyển Anh đang cho thấy sự tiến bộ rõ ràng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nguồn: Shutterstock

Trận đấu tại chảo lửa Metropolitano với đội tuyển Tây Ban Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 UEFA Nations League - League A đã chứng kiến đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng bằng cách tiếp cận trận đấu đầy táo bạo. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, đội hình xuất phát được bố trí theo sơ đồ 4-2-3-1, nhưng những con số này chỉ mang tính định hướng ban đầu. Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của "Tam Sư" là khả năng vận hành hệ thống chiến thuật linh hoạt: Hậu vệ trái Lewis Hall liên tục dâng cao; Jude Bellingham hoạt động tự do phía sau trung phong Harry Kane; còn hậu vệ phải Ben White sẵn sàng bất ngờ băng vào vùng dứt điểm. Cách vận hành này tạo nên hệ thống tấn công đa tầng, khiến Tây Ban Nha không thể chỉ tập trung phòng ngự và khóa chặt Harry Kane.

Trong những phút đầu trận, tuyển Anh chủ động kiểm soát nhịp độ bằng chiến thuật pressing tầm cao với cường độ lớn. Thay vì nhường bóng, chờ cơ hội phản công, đội khách chủ động gây sức ép, bóp nghẹt không gian triển khai bóng của đội chủ nhà. Trong 11 phút đầu tiên, tuyển Anh nắm giữ tới 69% thời lượng kiểm soát bóng. Ngay phút thứ 7, Harry Kane đã có cơ hội dứt điểm.

Ở hành lang cánh trái, sự năng nổ của Hall không chỉ tạo chiều rộng cho các pha lên bóng mà còn giúp hậu vệ này tự tin dẫn bóng xâm nhập khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý, đây cũng là hành lang mà ngôi sao Lamine Yamal của tuyển Tây Ban Nha thường xuyên hoạt động, biến khu vực này thành điểm nóng tranh chấp. Bằng cách chủ động tổ chức tấn công ở cánh trái, tuyển Anh đã đẩy Tây Ban Nha vào thế phòng ngự, hạn chế đáng kể khả năng phát huy sở trường của đội chủ nhà.

Hiệu quả của lối chơi tấn công đa dạng được thể hiện qua 3 bàn thắng, với những phương án tiếp cận và khai thác hàng phòng ngự đối phương khác nhau.

Bản lĩnh của "Tam Sư"

Tuy nhiên, chiến thắng của tuyển Anh suýt chút nữa bị phá hỏng ở phút 63, khi tiền vệ trung tâm Anderson kéo ngã đối phương trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Trên chấm phạt đền, Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số.

Việc phải thi đấu thiếu người một lần nữa đặt ra dấu hỏi về bản lĩnh của "Tam Sư" trong những thời khắc quyết định. Trong lịch sử, đội bóng xứ sở sương mù không ít lần phải nhận thất bại bởi sự thiếu bản lĩnh ở những thời điểm then chốt. Bàn thua thứ hai ở phút 75 càng khoét sâu nỗi lo của người hâm mộ, khiến những ký ức buồn dần hiện về.

Những con số thống kê phản ánh rõ sức ép mà tuyển Anh phải đối mặt trong những phút cuối trận. Tây Ban Nha kết thúc trận đấu với 64% thời lượng kiểm soát bóng và 23 cú sút. Đáng chú ý, có tới 19 pha dứt điểm của đội chủ nhà được thực hiện sau khi Anderson nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn, bản lĩnh của "Tam Sư" đã được thể hiện. Các cầu thủ Anh thực hiện tới 32 pha phá bóng. Ở vị trí chốt chặn cuối cùng, thủ môn James Trafford trở thành điểm tựa vững chắc khi liên tiếp cản phá những pha dứt điểm của Fermin Lopez, Yamal và Cucurella.

Chiến thắng nghẹt thở trước nhà vô địch World Cup 2026 cho thấy sự tiến bộ của tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Đặc biệt, các ngôi sao của đội bóng đã biết cách thể hiện bản lĩnh, kiên cường đứng vững trong những thời điểm ngặt nghèo. Đó cũng chính là điều người hâm mộ mong đợi ở tuyển Anh trên hành trình chinh phục những danh hiệu lớn.