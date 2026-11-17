Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Tajikistan đã cho thấy sự nhỉnh hơn về mặt thế trận. Đại diện Trung Á chủ động kiểm soát bóng và liên tục tổ chức các đợt hãm thành nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Phút 15, tiền đạo bên phía Tajikistan có cơ hội đối mặt thuận lợi để mở tỷ số, nhưng may mắn đã đứng về phía các chàng trai áo đỏ khi cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau khi thoát thua ngoạn mục, U19 Việt Nam dần xốc lại đội hình và tổ chức những pha đáp trả. Phút 29, từ một tình huống đá phạt góc bên cánh, hàng phòng ngự Tajikistan phá bóng không dứt khoát, mở ra cơ hội cho cầu thủ Việt Nam băng lên từ tuyến hai tung cú sút xa đầy uy lực, tiếc rằng bóng lại đi thiếu chính xác.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không phải chờ đợi quá lâu. Phút 36, xuất phát từ một tình huống phản công nhanh chớp nhoáng, bóng được luân chuyển mượt mà trước khi được dứt điểm gọn gàng, làm tung lưới U19 Tajikistan. Bàn thắng như liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ cho toàn đội. Chỉ hai phút sau, U19 Việt Nam tiếp tục khiến thủ thành đối phương phải trổ tài cứu thua vất vả sau một pha dứt điểm trúng đích nguy hiểm.

Bước sang hiệp hai, trong thế không còn gì để mất, U19 Tajikistan lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép nghẹt thở mà đội bóng Trung Á tạo ra cuối cùng cũng phát huy tác dụng ở phút 58. Sau hàng loạt pha hãm thành liên tục, Tajikistan thực hiện một tình huống phối hợp sắc nét, xé toang hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Ban huấn luyện U19 Việt Nam có những sự điều chỉnh nhân sự nhằm làm mới lối chơi. Thế nhưng, đúng vào lúc đang có được thế trận tương đối tốt, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ lại khiến U19 Việt Nam phải trả giá đắt. Phút 78, tiền đạo Tajikistan chớp thời cơ cực nhanh để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

U19 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối. Nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ trẻ được đền đáp xứng đáng ở phút 83. Từ một pha lên bóng tốc độ, U19 Việt Nam tung cú dứt điểm quyết đoán, hạ thủ môn đối phương. Trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, U19 Việt Nam dốc toàn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng bất thành, đành chấp nhận tỷ số hòa chung cuộc 2-2 và nói lời chia tay giải đấu với vị trí cuối cùng.