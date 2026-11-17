Diễn ra từ ngày 3 đến 9.12 tại TP.HCM, giải đấu có 5 bộ huy chương gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ.

Người hâm mộ đang chờ đợi những màn so tài của Lý Hoàng Nam và các tay vợt hàng đầu Việt Nam tại Đại hội

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật trong làng pickleball Việt Nam. Đoàn Công an nhân dân sở hữu đội hình chất lượng với cựu tay vợt số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam, cùng Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Huỳnh Trần và Sophia Phương Anh.

Trong khi đó, chủ nhà TP.HCM đặt kỳ vọng vào Phúc Huỳnh và Gia Huy (Robert Huy). Đoàn Quân đội có sự góp mặt của Sĩ Bội Ngọc, Ken Tâm, còn Đà Nẵng mang đến những gương mặt đáng chú ý như Quỳnh Anh và Phan Thị Thanh Bình (Bình Rafa).

Sự hội tụ của nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở cả 5 nội dung tranh tài.

Việc pickleball lần đầu được đưa vào Đại hội không đơn thuần mở ra sân chơi cấp quốc gia cho môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này.

Đây còn là dịp để các địa phương đánh giá thực lực, phát hiện nhân tố triển vọng và xây dựng lực lượng, hướng đến mục tiêu phát triển pickleball thành môn thể thao thành tích cao tại Việt Nam.