Bóng đá là một trong 6 môn thi tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026.

Đây đồng thời là môn hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo vận động viên, cổ động viên.

Đội bóng An ninh Thủ đô trong trận đấu với Pháp luật Việt Nam chiều 17-11

Trở lại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sau 10 năm, đội bóng đá An ninh Thủ đô với sự kết hợp giữa một số cựu binh từng vô địch mùa 2016 với nhiều nhân tố trẻ, đặt mục tiêu thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo.

Trải qua 3 trận đấu tại giải, chung cuộc đội bóng đá An ninh Thủ đô giành huy chương Đồng.

Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức Hội khỏe 2026 trao giải Ba và huy chương Đồng cho đội bóng đá An ninh Thủ đô

Đội bóng đá An ninh Thủ đô khép lại Hội khoẻ 2026 với vị trí thứ ba chung cuộc

Đây là tấm huy chương thứ tư của Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội năm nay, sau huy chương Bạc môn kéo co, huy chương Đồng đi bộ nữ lứa tuổi 41-60 và huy chương Đồng pickleball lứa tuổi 18-40.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17-11, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 thu hút 500 lượt vận động viên cùng đông đảo cổ động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên đến từ 23 đơn vị báo chí Trung ương, Hà Nội, và một số tỉnh, thành phố lân cận.