Đức và trận đấu lịch sử

Đó là một đêm đặc biệt tại Olympiastadion. Sau bao thất vọng trong những năm qua, Jurgen Klopp đã mang nụ cười trở lại với đội tuyển Đức.

Tròn 4 tháng sau khi bị Paraguay loại ở vòng 1/16 World Cup 2026, một Mannschaft với diện mạo mới dưới tay cựu HLV Liverpool đã đè bẹp Hà Lan của Xavi 5-0, làm đảo lộn cục diện bảng A2 UEFA Nations League 2026/27.

Gruda và Wirtz có trận đấu ăn ý. Ảnh: UEFA

Hơn cả bóng đá, đây còn là trận đấu mang tính lịch sử với Đức: lần cuối cùng Mannschaft khoác áo “người nhà” Adidas sau 77 năm gắn bó, gây nên rất nhiều tranh luận.

Khoản tiền 50 triệu euro mà Adidas trả hàng năm là không đủ đối với LĐBĐ Đức (DFB), liên đoàn quyền lực nhất châu Âu, vốn đang chìm trong khủng hoảng tài chính và thể thao thời gian qua.

Bernd Neuendorf, chủ tịch DFB, lên tiếng: “Liên đoàn sẽ hợp tác với Nike về trang thiết bị từ năm 2027 đến năm 2034. Nike sẽ cung cấp trang phục cho tất cả các đội tuyển quốc gia của DFB và quảng bá bóng đá Đức nói chung”.

Mối quan hệ giữa DFB và Adidas trong hơn 7 thập niên là câu chuyện huyền thoại, gắn với ĐTQG giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu, bắt đầu từ trận chung kết World Cup 1954 tại Bern (Thụy Sĩ).

Điều đó giờ thành quá khứ, khi họ chuyển sang thương hiệu đồ thể thao có doanh thu cao nhất thế giới.

Giữa những ồn ào về hợp đồng mới của DFB, trên sân cỏ thầy trò Jurgen Klopp không có bất kỳ tranh luận nào: áp đảo và áp đảo trước đối thủ duyên nợ của mình.

Màn trình diễn “5 sao” đưa Mannschaft lên ngôi đầu bảng A2 UEFA Nations League 2026/27. Hơn cả 5 bàn thắng, điều đáng nói nhất ở Berlin là sự thức tỉnh của một gã khổng lồ đang trong quá trình tái thiết, đi tìm lại bản sắc của mình.

Đức chịu sức ép phải thắng, trong khi Hà Lan đã nắm tới 99% cơ hội vào tứ kết nhờ trận thắng Hy Lạp 7-0 cuối tuần trước.

Dù vậy, Xavi hiểu rõ mỗi cuộc đối đầu với Đức có ý nghĩa thế nào với người Hà Lan. Dẫu Van Dijk, Frenkie de Jong, Gravenberch và Ake đều chấn thương, ông vẫn phải giải trình về những gì xảy ra ở Berlin. Những lời chỉ trích hứa hẹn sẽ rất gay gắt.

Klopp ăn mừng chiến thắng với Wirtz. Ảnh: ESPN

Klopp cũng cần thêm thời gian để cặp tiền vệ trụ của Bayern Munich, Kimmich và Pavlovic, vận hành ăn ý, để trao toàn quyền tổ chức lối chơi cho Wirtz và củng cố vị trí của Brajan Gruda, thần tượng ở Leipzig khi mới 22 tuổi (mượn từ Brighton).

Những người hùng mới

Cỗ máy Đức mất nửa giờ mới nóng máy. Hà Lan lên bóng khá trực diện và có cơ hội đầu tiên của trận đấu, nhưng Summerville trượt chân.

Cơ hội của Malen còn rõ ràng hơn. Sau đường chuyền chuẩn xác từ cánh trái của Gakpo, anh lại dứt điểm vọt xà. Ít khi thấy chân sút của Roma phung phí như vậy, nhất là khi anh đã ghi 7 bàn và có 5 kiến tạo trong tám trận gần nhất.

Phải đến phút 31, khán giả mới có dịp quên đi cái lạnh khi Derry Scherhant, tiền đạo của Freiburg, sút trúng cột dọc. Mới mùa xuân năm 2025, cầu thủ 24 tuổi này còn khoác áo Hertha ở giải hạng Nhì.

Hành trình vươn lên của anh mang đến hy vọng cho một đội tuyển Đức đang rất cần những người hùng mới. Ngay trước giờ nghỉ, Scherhant chỉnh lại thước ngắm.

Di chuyển từ cánh trái vào vòng cấm, cú sút chân phải của anh bay thẳng lên góc cao, Verbruggen chỉ kịp chạm đầu ngón tay vào bóng.

Bàn mở tỷ số tiếp thêm hứng khởi cho Đức. Ngay sau giờ nghỉ, Scherhant lại tung cú sút chân trái đưa bóng vọt xà, rồi Gruda - với áo số 10 - phô diễn kỹ thuật. Đó là hình ảnh người ta chờ đợi ở đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

Các cầu thủ dần bắt nhịp điệu rock & roll của Klopp, gây sức ép quyết liệt, tranh chấp quyết đoán và tấn công có bài bản.

Hà Lan thua nặng nhất kể từ 1959. Ảnh: X/Opta

Cả 3 yếu tố hội tụ trong pha bóng nâng tỷ số lên 2-0, khi Florian Wirtz tung cú sút chân trái tuyệt đẹp từ sát vòng cung trước khu cấm địa. Một phiên bản “hack” so với khi anh đá cho Liverpool.

Hà Lan chưa kịp phản ứng thì lại bị đánh bại từ một tình huống bóng chết. Gruda đá phạt treo bóng để Schlotterbeck bay người đánh đầu, gợi nhớ Augenthaler - nhà vô địch World Cup 1990, cùng 7 lần giành Bundesliga với Bayern.

Trong lúc khán đài cuồng nhiệt và đối thủ chơi hờ hững, Đức ghi bàn thứ 4. Gruda đi thẳng từ cánh phải vào sát khu 5m50, thực hiện cú gẩy bóng chân trái như vẽ tranh để Wirtz ghi bàn. Một tuyệt phẩm đáng xem đi xem lại.

Verbruggen bắt đầu công khai trách móc đồng đội. Dẫu vậy, anh không tránh được bàn thua thứ 5. Sau pha khởi xướng từ cánh trái, dẫn đến tình huống Scherhant lại sút chạm cột dọc, chính Gruda có mặt kết thúc gọn gàng.

Đây là chiến thắng đậm thứ hai của Đức trước Hà Lan, sau trận giao hữu thắng 7-0 năm 1959. Một khả năng không nhỏ là đội của Klopp có thể gặp Tây Ban Nha ở tứ kết (33,33%).