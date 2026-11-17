Giải đấu năm nay quy tụ hơn 150 vận động viên (VĐV) là CBCS đến từ các đơn vị trực thuộc Cục, tranh tài ở các bộ môn pickleball, bóng bàn và kéo co.

Trong suốt hai ngày tranh tài, không khí tại các sân thi đấu luôn diễn ra sôi nổi, quyết liệt và đầy kịch tính. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo của CBCS, các VĐV đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và những cuộc so tài gay cấn. Sự điều hành công tâm, chính xác của tổ trọng tài cũng góp phần quan trọng tạo nên một mùa giải thành công, công bằng, minh bạch và đậm tình đồng chí, đồng đội.

Không khí tranh tài sôi nổi, quyết liệt trên sân thi đấu ở bộ môn pickleball và kéo co.

Phát biểu bế mạc giải đấu, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của rèn luyện sức khỏe đối với mỗi người dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Cục trưởng biểu dương và đánh giá cao tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV, sự công tâm của đội ngũ trọng tài cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị và cổ động viên.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu phát biểu bế mạc.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết nhấn mạnh, thành công của giải thể thao không chỉ dừng lại ở việc nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị; lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, sự kiên trì, ý chí quyết tâm để sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Cục trưởng kỳ vọng sau giải đấu, phong trào thể dục thể thao trong toàn Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi CBCS luôn “khỏe về thể chất – vững về tinh thần”.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội ở nội dung đôi nam lãnh đạo môn Pickleball.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết trao giải cho đại diện các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn kéo co.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết trao giải cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam bộ môn Pickleball.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV tham gia giải thể thao.

Giải thể thao Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu năm 2026 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng đẹp, tiếp thêm động lực để CBCS hăng hái thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.