Mâm cơm của mạ Huế

LTS: Tuồng, Bài chòi, hát bả trạo và nghệ thuật Chăm là những di sản mang dấu ấn riêng của miền Trung, đồng thời mở ra nguồn chất liệu giàu tiềm năng cho các sản phẩm văn hóa. Từ sân khấu đường phố đến chương trình thực cảnh, từ lớp truyền dạy cộng đồng đến những định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao để di sản được nhiều người biết đến. Quan trọng hơn, cần tạo dựng công chúng, thị trường và cơ hội làm nghề, trong khi vẫn tôn trọng không gian thực hành, tri thức và cộng đồng nắm giữ di sản. Loạt bài “Nghệ thuật truyền thống trước cơ hội công nghiệp văn hoá” nhìn vào những mô hình đang hiện diện tại Đà Nẵng để nhận diện cơ hội, giới hạn và những việc cần làm để nghệ thuật truyền thống phát triển bền vững.