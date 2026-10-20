Văn hóa

Mâm cơm của mạ Huế

Bằng sự khéo léo và tấm lòng thủy chung với nếp cũ, mạ vẫn ngày ngày nhóm lửa, giữ cho nếp nhà luôn ấm áp, để cái hồn ẩm thực Cố đô mãi là chốn tìm về dịu êm nhất của mỗi đứa con. Bữa ăn gia đình vì thế trở thành nhịp cầu nối kết các thế hệ.

Báo Thừa Thiên Huế
Gốc

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/video/mam-com-cua-ma-hue-1875463.html