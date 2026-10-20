Phú Quý phát triển du lịch xanh

Một góc đặc khu Phú Quý

Sức hút từ biển đảo

Cách đất liền khoảng 56 hải lý, Phú Quý ngày càng thuận tiện hơn trong hành trình đón khách nhờ các chuyến tàu cao tốc rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết ra Phú Quý còn khoảng 2 giờ 15 phút. Việc đi lại thuận lợi hơn giúp người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch khám phá vùng biển đảo, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, mùa hè. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thu hút đông du khách đến Phú Quý.

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, chị Nguyễn Thị Phương Viên, ngụ xã Hàm Thuận, cùng 2 con có chuyến tham quan đặc khu Phú Quý. Chị cho biết, chuyến đi để lại nhiều ấn tượng bởi cảnh biển đẹp, món ăn ngon và sự thân thiện của người dân địa phương. Phú Quý vẫn còn nhiều cảnh đẹp mà mẹ con chị chưa có dịp khám phá. Vì vậy, chị hi vọng mùa hè năm sau sẽ trở lại đảo để tiếp tục trải nghiệm, tìm hiểu thêm về vùng biển đảo này.

Cảm nhận của chị Phương Viên cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của Phú Quý đối với du khách. Sau hành trình vượt biển từ Phan Thiết, du khách có cơ hội khám phá những cung đường ven biển, bãi đá tự nhiên, làn nước trong xanh và cuộc sống của người dân đặc khu. Với nhiều người, chuyến đi không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là dịp thưởng thức hải sản tươi ngon, ngắm bình minh trên biển hay tìm đến những góc bình yên giữa mênh mông sóng nước.

Các hoạt động tham quan quanh đặc khu, đi canô đến Hòn Tranh, lặn ngắm san hô, chèo SUP góp phần làm phong phú hành trình khám phá. Mỗi điểm đến mang một nét riêng, từ cảnh quan tự nhiên đến những trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân. Đây là lợi thế để Phú Quý phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp, kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích du khách quay trở lại.

Sức hút của Phú Quý cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ

Lượng khách tăng kéo theo sự phát triển của các cơ sở lưu trú, quán ăn và dịch vụ trải nghiệm. Đến nay, Phú Quý có 261 cơ sở lưu trú với hơn 2.100 phòng, với nhiều loại hình được đưa vào khai thác, từ khách sạn, nhà nghỉ đến homestay, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Tuy nhiên, sức hút của Phú Quý cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ. Một điểm đến được yêu thích không chỉ nhờ cảnh đẹp mà còn ở sự thuận tiện trong đi lại, thông tin du lịch rõ ràng, giá cả minh bạch và thái độ phục vụ thân thiện. Qua kiểm tra, địa phương từng ghi nhận một số hộ kinh doanh tại điểm du lịch chưa niêm yết giá. Sau khi được nhắc nhở, các cơ sở đã khắc phục.

Đây là những việc tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Khi lượng khách ngày càng đông, việc giữ gìn hình ảnh điểm đến cần bắt đầu từ cách làm du lịch có trách nhiệm của từng cơ sở kinh doanh và mỗi người dân.

Địa phương định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững

Giữ màu xanh cho đặc khu

Phú Quý có lợi thế về cảnh quan biển đảo, song để phát triển du lịch lâu dài, địa phương vẫn cần tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng và tổ chức dịch vụ. Một số quy hoạch chi tiết khu du lịch chưa hoàn thành; các tuyến tham quan bằng canô, điểm neo đậu và khu vực hoạt động trên biển cũng cần được tổ chức rõ ràng, bảo đảm an toàn.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, Phú Quý cần quan tâm hơn đến những trải nghiệm gần gũi với đời sống địa phương. Du khách có thể tìm hiểu nghề biển, thưởng thức hải sản, khám phá văn hóa và sinh hoạt thường ngày của người dân. Những trải nghiệm này giúp chuyến đi thêm phong phú, cũng như tạo cơ hội để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch.

Bảo vệ môi trường cũng là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển. Cảnh quan tự nhiên, mặt biển trong xanh và hệ sinh thái ven bờ chính là những giá trị làm nên sức hút của Phú Quý. Nếu môi trường bị ảnh hưởng bởi rác thải hoặc hoạt động du lịch thiếu kiểm soát, lợi thế của đặc khu cũng sẽ dần mai một. Từ việc hạn chế rác thải nhựa, giữ sạch bãi biển đến tuân thủ quy định khi tham gia các hoạt động trên biển, mỗi hành động đều góp phần bảo vệ cảnh quan chung.

Việc đón khách phù hợp với điều kiện thực tế sẽ giúp người dân phát triển kinh tế

Địa phương đang định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững; gắn khai thác tiềm năng biển đảo với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa. Đề án Phát triển du lịch xanh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Phú Quý cũng hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ trong cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác đào tạo nghiệp vụ đã được triển khai nhằm giúp người làm du lịch cải thiện kỹ năng phục vụ. Bởi bên cạnh cảnh đẹp, sự chu đáo, chuyên nghiệp và thân thiện của người dân sẽ góp phần tạo nên ấn tượng tốt với du khách. Việc cung cấp thông tin đầy đủ về điểm tham quan, dịch vụ, phương tiện di chuyển cũng sẽ giúp du khách chủ động hơn khi lên kế hoạch cho chuyến đi.

Các hoạt động tham quan quanh đặc khu

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn khai thác tiềm năng biển đảo với bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa. Trong đó, Phú Quý tập trung hoàn thiện quy hoạch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá, cung cấp thông tin cho du khách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Du khách yêu thích môn lặn biển

Với Phú Quý, phát triển du lịch cần đi đôi với gìn giữ những giá trị vốn có của đảo. Việc đón khách phù hợp với điều kiện thực tế sẽ giúp người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế, trong khi cảnh quan tự nhiên, môi trường biển và nét thân tình của người dân được bảo tồn. Đây cũng là cách để Phú Quý giữ sức hấp dẫn riêng, để du khách không chỉ hài lòng trong chuyến đi mà còn mong muốn trở lại, tiếp tục khám phá vẻ đẹp của đặc khu.

Chúng tôi hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của đặc khu, gắn phát triển du lịch với bảo tồn cảnh quan và bảo đảm tính bền vững lâu dài. Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý