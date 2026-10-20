Thanh Hóa tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc trong tháng 11

Pháo hoa bắn tại quảng trưởng Lam Sơn, phường Hạc Thành - Ảnh: Sungroup

Nếu Gala Sao Mai mang đến không khí âm nhạc sôi động giữa không gian biển Sầm Sơn, Ngày hội Văn hóa các dân tộc lại mở ra hành trình khám phá phong tục, tập quán và bản sắc của cộng đồng các dân tộc xứ Thanh. Hai sự kiện với màu sắc riêng hứa hẹn đem đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

GALA SAO MAI THẮP SÁNG KHÔNG GIAN BIỂN SẦM SƠN

Theo kế hoạch, Gala Sao Mai 2026 sẽ diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 15/11 tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình được kỳ vọng mang đến không gian âm nhạc sôi động, quy tụ những giọng ca tài năng, đồng thời tạo điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương.

Không chỉ hướng đến việc tôn vinh những giọng ca xuất sắc, Gala Sao Mai còn tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và những người từng tham gia cuộc thi. Thông qua các tiết mục được dàn dựng, lựa chọn, chương trình góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

Việc lựa chọn Quảng trường Biển Sầm Sơn làm địa điểm tổ chức cũng mở ra cơ hội kết nối biểu diễn nghệ thuật với quảng bá du lịch. Trong không gian biển, chương trình được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách, góp phần làm phong phú trải nghiệm khi đến với đô thị du lịch biển của xứ Thanh.

Gala Sao Mai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, sự kiện còn hướng đến quảng bá hình ảnh đất và người Thanh Hóa, những giá trị văn hóa đặc trưng, ẩm thực địa phương và các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Qua đó, nghệ thuật trở thành cầu nối đưa hình ảnh du lịch xứ Thanh đến gần hơn với công chúng.

MỞ KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA CHO NGƯỜI DÂN, DU KHÁCH

Tiếp nối không khí của các hoạt động nghệ thuật, từ ngày 22 đến 24/11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” sẽ diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Ngày hội có sự tham gia của đồng bào 7 dân tộc gồm Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú đến từ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu rộng rãi, đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Hình ảnh tại khai mạc Liên hoan Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tại xã Hồi Xuân. Ảnh: Hoàng Sơn

Điểm nhấn của ngày hội là lễ khai mạc vào 20h ngày 22/11, với chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” kéo dài khoảng 90 phút. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tái hiện lịch sử, giới thiệu di sản và đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Trong ba ngày diễn ra, khoảng 50 không gian văn hóa tiêu chuẩn dành cho các xã, phường cùng hai không gian văn hóa lớn ở hai bên sân khấu chính sẽ được bố trí. Người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, thưởng thức dân ca, dân vũ, khám phá ẩm thực truyền thống và các sản phẩm OCOP đặc trưng của từng địa phương.

Không gian văn hóa tại ngày hội sẽ mang đến cho người dân, du khách cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào các dân tộc. Ảnh: Hoàng Sơn

Không gian ngày hội còn được làm phong phú bằng các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và thể thao quần chúng như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, tung còn. Tối 23/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng sẽ tiếp tục diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, tạo thêm cơ hội để các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trên địa bàn giao lưu, trình diễn.

Ngày hội dự kiến bế mạc vào tối 24/11, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Việc tổ chức liên tiếp các chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa trong tháng 11 góp phần tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến Thanh Hóa. Nếu Gala Sao Mai mang đến không gian âm nhạc hiện đại tại Sầm Sơn, Ngày hội Văn hóa các dân tộc lại mở ra cơ hội khám phá chiều sâu bản sắc, phong tục và đời sống văn hóa của các cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, sẽ là nơi hội tụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa trong ba ngày diễn ra ngày hội. Ảnh: Hoàng Sơn

Hai sự kiện với những sắc thái riêng cùng hướng đến mục tiêu đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Đây cũng là cơ hội để Thanh Hóa giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm OCOP, tăng cường kết nối giữa hoạt động văn hóa với dịch vụ du lịch.

Đáng chú ý, việc tổ chức các chương trình tại những không gian công cộng như Quảng trường Biển Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tham gia, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Thông qua chuỗi sự kiện, Thanh Hóa kỳ vọng tiếp tục phát huy giá trị di sản, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn văn hóa truyền thống, đồng thời xây dựng thêm những sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật và bản sắc địa phương.