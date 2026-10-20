Ấm tình nhà báo - chiến sĩ trong lòng đồng bào xã Nguyễn Huệ

Gần gũi từ những trang báo viết về quê hương

Cao Bằng là vùng đất có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí Quân đội. Ngày 27-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ đạo xuất bản tờ “Tiếng súng reo”-tờ báo tiền thân của Báo Quân đội nhân dân. Từ “Tiếng súng reo” giữa núi rừng Cao Bằng năm ấy, qua nhiều chặng đường phát triển của báo chí Quân đội, đến ngày 20-10-1950, Báo Quân đội nhân dân chính thức mang tên gọi do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt. Bởi vậy, với chính quyền và đồng bào các dân tộc Cao Bằng, Báo Quân đội nhân dân không chỉ là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân mà còn là một người con được khai sinh trên quê hương Cao Bằng.

Cội nguồn truyền thống như một sợi chỉ đỏ ngày càng thắt chặt tình thân giữa Báo Quân đội nhân dân với đất và người Cao Bằng. Trong đó, với xã Nguyễn Huệ, tình cảm ấy được vun đắp qua nhiều năm và ngày càng được cụ thể hóa bằng những hoạt động hướng về cơ sở, hướng về nhân dân qua từng tác phẩm báo chí phản ánh chân thực hơi thở và cuộc sống của đồng bào các dân tộc xã Nguyễn Huệ; ghi nhận những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, những cách làm từ cơ sở và khát vọng vươn lên của địa phương như: “Về đích sớm!”, “Sinh hoạt chi bộ thiết thực”, “Xây dựng xã Nguyễn Huệ giàu đẹp, đổi mới”....

Báo Quân đội nhân dân phối hợp với xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng trao quà Tết năm 2026 tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NGỌC TÚ

Nơi miền Tây Bắc còn nhiều gian khó, những tác phẩm đó vừa góp phần đưa hình ảnh xã Nguyễn Huệ đến gần hơn với bạn đọc trong cả nước, vừa là sự động viên tinh thần lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, bởi những việc làm tốt được ghi nhận, những mô hình hiệu quả ngày càng được lan tỏa, những khó khăn, trăn trở của cơ sở được thấu hiểu, phản ánh và sẻ chia. Với bà con, niềm vui và niềm tự hào đôi khi rất giản dị: Được thấy tên quê hương, xóm nhỏ và những con người thân thuộc của mình trên tờ báo của Quân đội nhân dân anh hùng.

Nghĩa tình từ những việc làm thiết thực

Một trong những ấn tượng sâu đậm trong cán bộ và nhân dân xã Nguyễn Huệ là sự có mặt kịp thời của Báo Quân đội nhân dân khi xã gặp thiên tai vào đầu tháng 10-2025. Khi đó, mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng, cả 31 xóm của xã đều bị ảnh hưởng, 28 hộ phải di dời khẩn cấp. Giữa lúc chính quyền và nhân dân địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống thì ngày 11-10-2025, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân đã trực tiếp về xã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ là đồ dùng thiết yếu và thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tổng trị giá 65 triệu đồng... Sự đồng hành, hỗ trợ ấy vừa góp thêm nguồn lực để người dân vượt qua khó khăn, vừa tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao để chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Nguyễn Huệ chung tay đoàn kết vượt qua gian khó.

Hướng về cơ sở bằng sự cảm thông, trách nhiệm và sẻ chia, những năm qua, Báo Quân đội nhân dân cùng các đơn vị đồng hành đã dành tổng nguồn lực 539 triệu đồng hỗ trợ các địa phương và đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng, bàn giao 4 căn nhà thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trị giá 340 triệu đồng; trao 100 bộ chăn ấm, áo ấm Quân đội, trị giá 69 triệu đồng; trao 100 suất quà hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 năm 2025 trị giá 65 triệu đồng và 100 suất quà Tết năm 2026, trị giá 65 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự hỗ trợ đều phù hợp với những nhu cầu rất cụ thể của người dân: Một mái nhà vững chãi cho gia đình còn khó khăn về chỗ ở; chiếc chăn, chiếc áo giúp bà con ấm hơn giữa mùa đông vùng cao; những phần quà động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo khi Tết đến, xuân về. Trong đó, Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã trao 100 suất quà, chung tay cùng chính quyền mang một mùa xuân ấm áp, no đủ tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách... Đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huệ cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyễn Huệ xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các thế hệ nhà báo-chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân đã dành cho địa phương. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng, gìn giữ tình cảm ấy và mong rằng mối quan hệ giữa xã Nguyễn Huệ với Báo Quân đội nhân dân sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những gì Báo Quân đội nhân dân đã dành cho địa phương, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối một nghĩa tình tốt đẹp”.