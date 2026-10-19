Dấu mốc mới của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” lần đầu tiên được Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức từ ngày 5 đến 17-12. Là sân chơi sáng tạo dành cho sinh viên nhiều chuyên ngành nghệ thuật, liên hoan tạo cơ hội để người trẻ thể hiện tài năng, chia sẻ góc nhìn về cuộc sống và đưa những ý tưởng, tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng.