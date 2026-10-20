Khúc cua đèo Hải Vân có gì mà tấp nập người check-in từ sáng đến đêm?

Khúc cua trên đèo Hải Vân. Video: Thanh Hiền.

Đèo Hải Vân﻿ là cung đường hấp dẫn những người mê phượt, nhìn ngắm cảnh quan. Trên đèo có nhiều điểm dừng chân, check-in﻿ đẹp mắt. Một trong những nơi hút khách nhất là khúc cua﻿ gần đỉnh Hải Vân Quan (phía Đà Nẵng). Trong ảnh: Khúc cua nhìn từ xa. Ảnh: Thanh Hiền.

Khúc cua này rộng lớn, có độ dốc nên được cắm bảng cảnh báo để nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Ban ngày dường như nơi này không khi nào thiếu vắng người. Đứng ngay khúc gập khuỷu tay hướng mắt ra là có thể ngắm vùng biển và thành phố phía xa. Nguyễn Trường (Đại học Duy Tân) cho biết trong một lần vượt đèo về quê, Trường thấy nhiều bạn trẻ dừng lại đây nghỉ ngơi và ngắm cảnh. "Sau lần đó thì cứ thỉnh thoảng em lại lên đây chơi, ở đây vừa mát mẻ, view lại cực kỳ đẹp", Trường nói.

Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đến đây chụp ảnh. Một số người bất chấp nguy hiểm, tràn ra cả lòng đường để bấm máy.

Khúc cua có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế, đứng giữa lòng đường có thể gây bất ngờ, khiến người khác không kịp xử lý tình huống, dễ gây tai nạn.

Để giữ an toàn, mọi người thường đứng sát vào lề, xe cộ cũng được để gọn không tràn ra lòng đường, cản trở giao thông.

Ở đây khúc cua có một chiếc gương cầu lồi, thu gọn hình ảnh cả khúc cua nên các bạn trẻ rất thích thú.

Trời tối, nơi này vẫn nhộn nhịp. "Nếu đi quen đường, cẩn thận thì đường đèo vẫn không quá đáng sợ. Tôi đi rất nhiều lần, ban đêm cũng khá nhiều người qua lại", anh Nguyễn Hữu Quân (TP. Huế) chia sẻ.

Chị Huỳnh Lê (phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho hay chị vẫn thường hay lên đèo vào chiều tối để ngắm thành phố lên đèn. "Đứng từ khúc cua gần đỉnh, tôi có thể nhìn bao quát cả thành phố. Khi đêm xuống, thành phố lên đèn lung linh rất đẹp", chị Lê nói.

Trên đèo chỉ có ánh sáng của các phương tiện qua lại, nhưng khúc cua gần đỉnh Hải Vân Quan vẫn níu chân người khi đêm xuống.

Mới đây một nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua đường đèo Hải Vân chụp ảnh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi "Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", phạt tiền 250.000 đồng/người, tổng số tiền xử phạt là 1.500.000 đồng.