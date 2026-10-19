Du khách xúc động khi về 'cõi thiêng' Truông Bồn nhân ngày lễ giỗ

Sáng cùng ngày, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, Nghệ An).

Thời gian qua, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong dòng người có cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cùng nhiều đoàn cán bộ, người lao động và du khách từ các địa phương.

Những bông hoa trắng trên phần mộ chung của 13 liệt sĩ TNXP Nghệ An hi sinh tại tọa độ lửa Truông Bồn ngày 31/10/1968. Ảnh: Kim Long

Tại khu tưởng niệm và phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, mọi người lần lượt dâng hoa, thắp hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày hôm nay, trên ngôi mộ chung phủ kín những cành hoa cúc, hoa hồng trắng như gửi gắm niềm tiếc thương vô hạn, sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các TNXP đã hi sinh tuổi xuân để đổi lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Ngôi mộ chung của 13 liệt sĩ tại Truông Bồn. Ảnh: Kim Long

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, là tiền tuyến lớn của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Truông Bồn là huyết mạch giao thông chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Trong khói lửa, đạn bom ác liệt, sự sống và cái chết cận kề, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân công hỏa tuyến và người dân đã kiên cường bám trụ, mưu trí, chiến đấu dũng cảm với quyết tâm sắt đá “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”; “sống bám cầu, bám đường; chết kiên cường dũng cảm”.

Đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân và thân nhân các liệt sĩ dâng hương trước phần mộ chung nhân lễ giỗ lần thứ 58 của 13 liệt sĩ TNXP Truông Bồn. Ảnh: Kim Long

Ông Phan Trọng Lộc, Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn cho biết, đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh tại Truông Bồn. Trong đó, sự hy sinh bi tráng của 13 thanh niên xung phong Tiểu đội 2 - “Tiểu đội Thép” thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An ngày 31/10/1968, ngay trước khi đế quốc Mỹ ngừng ném bom ở miền Bắc đã trở thành những tấm gương bất tử của chủ nghĩa yêu nước và cách mạng.

13 tuổi thanh xuân, 13 câu chuyện vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất. Người trẻ nhất là chị Nguyễn Thị Hoài mới 17 tuổi, người nhiều tuổi nhất là chị Nguyễn Thị Tâm vừa tròn 22 tuổi. Tất cả các anh, các chị chưa ai kịp xây dựng hạnh phúc gia đình. Họ đã hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu, ước vọng tương lai của mình để làm nên một Truông Bồn bất tử, một huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại trong thế kỷ XX.

Cựu TNXP Phạm Thị Thuần xúc động bên phần mộ chung của các đồng đội. Ảnh: Kim Long

58 năm trôi qua, bài ca Truông Bồn vẫn vang vọng, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Máu, mồ hôi và nước mắt hòa quyện nơi đất thiêng Truông Bồn, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Cùng người thân về thăm Truông Bồn hôm nay, cựu Thanh niên xung phong Phạm Thị Thuần (80 tuổi, trú xã Hợp Minh, Nghệ An) không khỏi xúc động khi đứng trước ngôi mộ chung của 13 thanh niên xung phong. Cách đây 58 năm, bà Thuần là người có mặt tại “tọa độ lửa” này để cùng đồng đội cầm cuốc, cầm xẻng san lấp hố bom. May mắn được trở về cùng gia đình nên mỗi khi về lại chiến trường xưa, bà không khỏi nghẹn ngào.

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Kim Long

Còn đối với anh Phan Văn Đức (36 tuổi, Nghệ An) chuyến trở về Truông Bồn dịp lễ giỗ này để lại cho anh nhiều cảm xúc. “Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tôi rất xúc động và biết ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước. Sự hi sinh của các liệt sĩ nhắc nhớ thế hệ trẻ chúng tôi trân trọng cuộc sống hôm nay, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước và tự nhắc mình phải sống, làm việc có trách nhiệm hơn”, anh Đức nói.

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã được hồi sinh ngay trên “tọa độ lửa” năm xưa. Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn là biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Nghệ An. Nơi đây ngày ngày luôn ngát hương hoa của du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng, tri ân các chị, các anh, những người đã anh dũng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.