Để mỗi phụ nữ được sống trọn với khát vọng của mình

Những giá trị mà phụ nữ tạo nên, dù rực rỡ hay bình dị, đều xứng đáng được nhìn nhận và trân trọng. Trong ảnh: Các cô gái của đội tuyển Karate, nội dung kata nữ đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.. Ảnh: Quý Lượng

Có những đóng góp được ghi nhận bằng giải thưởng, huy chương. Có những đóng góp lặng thầm trong một mái nhà, một lớp học, một cộng đồng. Những giá trị mà phụ nữ tạo nên, dù rực rỡ hay bình dị, đều xứng đáng được nhìn nhận và trân trọng.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi tới phụ nữ Việt Nam, cùng toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khoẻ, bình an, hạnh phúc.

Trên sân khấu, nơi sân tập, bên trang viết, tại những điểm đến hay trong công việc hằng ngày, phụ nữ đang góp phần gìn giữ vẻ đẹp Việt Nam và làm nên những giá trị mới. Đằng sau mỗi thành quả ấy là tài năng, bền bỉ và cả những nỗ lực không phải lúc nào cũng được nhìn thấy.

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang bước vào hành trình phát triển mới: Lấy bản sắc Việt Nam làm nền tảng, sáng tạo làm động lực, công nghệ mở rộng khả năng; phát triển công nghiệp văn hoá, gắn kết văn hoá, thể thao và du lịch để nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong hành trình ấy, phụ nữ là người sáng tạo, người dẫn dắt và người thụ hưởng thành quả phát triển.

Tôn vinh phụ nữ không chỉ là trân trọng những gì phụ nữ đã làm cho mọi người, mà còn là quan tâm đến những điều phụ nữ mong muốn cho chính mình.

Mỗi cơ quan, đơn vị hãy biến sự trân trọng thành hành động: Lắng nghe tiếng nói phụ nữ; bảo đảm cơ hội học tập, sáng tạo và tiến bộ; xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng; sẻ chia để trách nhiệm gia đình không trở thành rào cản của khát vọng. Mỗi đổi mới, mỗi ứng dụng công nghệ cần mở thêm cơ hội để phụ nữ phát huy tài năng.

Chúc mỗi người phụ nữ luôn được yêu thương, được tự tin lựa chọn con đường của mình, được ghi nhận xứng đáng và được sống hạnh phúc - không chỉ trong ngày 20.10, mà trong mỗi ngày của cuộc đời!